VfL Bochum: Niederlage im Geheimtest, dafür Zoller-Comeback - das sagt der Trainer

Der VfL Bochum hat die Länderspielpause für ein Testspiel genutzt. Gegen Twente Enschede gab es ein 0:1. Das sagt Trainer Thomas Letsch zu der Partie.

Der VfL Bochum hat ein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Twente Enschede mit 0:1 verloren. Das einzige Tor des Tages fiel wenige Minuten vor dem Ende - Torschütze war Irakli Yegoian.

18 Spieler kamen bei der Mannschaft von Trainer Thomas Letsch zum Einsatz - darunter auch Simon Zoller nach seiner Muskelverletzung.

Verzichten musste der Coach neben seinen fünf Nationalspielern auf die erkrankten Moritz Broschinski, Keven Schlotterbeck und Philipp Förster. Die verletzten Cristian Gamboa und Paul Grave waren auch nicht dabei, ebenso die Nummer eins Manuel Riemann.

Nach der Partie bilanzierte Letsch: "Es geht in so einer Partie in der Länderspielpause darum, dass die Spieler, die wenig gespielt haben, spielen. Und es war wichtig, dass Spieler wie Gerrit Holtmann 90 Minuten bekommen Auch Simon Zoller war wieder dabei. Dass bei einer Mannschaft, die etwas zusammen gewürfelt ist, bei Wind und schwerem Geläuf nicht alles flüssig läuft, das war klar. Trotzdem ärger ich mich, dass wir verloren haben. Ich will auch solche Begegnungen gewinnen. Es wäre möglich gewesen, zumindest 0:0 zu spielen."

So hat der VfL gespielt Esser (46. Johansson) - Heintz, Lampropoulos, Tolba (66. Zoller), Stafylidis (46. Soares) - Goralski (75. Ordets), Losilla (46. Stöger) Pannewig (66. Antwi-Adjei) - Ganvoula (75. Hofmann), Osei-Tutu, Holtmann

Einer, der zuletzt auch unter dem Radar lief, war Jacek Goralski, der gegen die Niederländer 75 Minuten ran durfte. Mit Blick auf den defensiven Mittelfeldspieler erklärte Letsch: "Er hat das grundsolide gespielt. Es war nicht spektakulär, aber auch nicht schlecht. Er hat seinen Job gemacht. Die Rolle, die er aktuell bei der Mannschaft oder mir hat, ist nicht ganz einfach. Daher war das absolut in Ordnung, was er gezeigt hat. cb / gp