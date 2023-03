Bundesliga: 1:0-Heimsieg! VfL Bochum schafft Historisches gegen RB Leipzig

Der VfL Bochum hat wieder sein Heimgesicht gezeigt und am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga sensationell mit 1:0 gegen RB Leipzig gewonnen - zum ersten Mal in der VfL-Geschichte.

Der VfL Bochum hat dank einer aufopferungsvollen Leistung, seines neuen Torjägers und einem Manuel Riemann in Bestform zuhause einen sensationellen Sieg im Abstiegskampf eingefahren. Am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch 1:0 gegen RB Leipzig - zum ersten Mal in der Vereinshistorie.

Nach einem mutigen Auftakt des VfL und einer ersten Abschlusschance durch Takuma Asano nach wenigen Sekunden übernahmen die Gäste mit ihrem gewohnt balldominanten RB-Spiel. Bochums Rezept dagegen, hoch anzulaufen, ging über weite Strecken der ersten Halbzeit auf.

Nach gut 25 Minuten wurde es auf dem Platz und auch auf den Rängen des Ruhrstadions stimmungsvoller. Leipzig war zwar weiterhin spielbestimmend, kam aber in keine aussichtsreichen Abschlusspositionen, da sich der VfL in jeden Ball warf. Offensiv gelang Bochum allerdings ebenfalls wenig.

So hatte die Partie viel Tempo und Intensität, bis zur Pause gab die Statistik auf beiden Seiten aber keinen Schuss aufs Tor her. RB machte das eklige Zweikampfverhalten der Bochumer zu schaffen, der VfL kam nicht in sein Umschaltspiel. Folglich ging es mit einem 0:0 in die Kabine.

VfL: Riemann - Stafylidis, Ordets, Masovic, Soares (Heintz, 58.) - Osterhage (Lampropoulos, 87.), Losilla - Asano (Förster, 69.), Stöger (Kunde, 69.), Antwi-Adjei (Holtmann, 69.) - Hofmann. Riemann - Stafylidis, Ordets, Masovic, Soares (Heintz, 58.) - Osterhage (Lampropoulos, 87.), Losilla - Asano (Förster, 69.), Stöger (Kunde, 69.), Antwi-Adjei (Holtmann, 69.) - Hofmann. RB: Blaswich - Simakan (Henrichs, 71.), Orban, Gvardiol, Halstenberg (Raum, 81.) - Laimer (Haidara, 81.), Kampl - Szoboszlai, Werner (Olmo, 70.) - Poulsen (Forsberg, 68.), Silva. Tor: 1:0 Masovic (48.) Gelbe Karten: Masovic (14.), Soares (44.) / Laimer (11.), Olmo (75.), Kampl (87.) Schiedsrichter: Sascha Stegemann Zuschauer: 24.400

Aus dieser kam der VfL mit deutlich mehr Schwung. Einen Einwurf von Christopher Antwi-Adjei verlängerte Philipp Hofmann. Am zweiten Pfosten scheiterte Asano zunächst per Kopf. Doch Teilzeit-Torjäger Erhan Masovic war wieder zur Stelle, nickte ein und erzielte sein viertes Saisontor (48.).

RB war bemüht, schnell eine Antwort zu finden. In der 57. Minute war der VfL im Glück: Andre Silva verpasste einen Meter vor dem Tor und völlig freistehend den Ball. Bochum hielt mit aller Kraft dagegen, Zweikämpfe und Spiel wurden hitziger.





Für den VfL boten sich mit fortschreitender Spielzeit Räume für Konter. Angefeuert von den Rängen setzte sich Antwi-Adjei über die rechte Seite durch und bediente Asano im Strafraum. Dessen Abschluss ging aber knapp über die Latte (61.).

Es war der Auftakt zu einem offenen Schlagabtausch. Leipzig warf alles nach vorne, der Druck wurde größer und Bochum konnte sich immer seltener befreien. Mit allen Feldspielern wurde das eigene Tor verteidigt - und in den letzten Minuten zeigte Keeper Manuel Riemann, dass er wieder zu alter Form gefunden hat. Gegen Emil Forsberg und zweimal Dani Olmo rettete der Schlussmann, Dominik Szoboszlai scheiterte am Pfosten (90.). Mit dem Schlusspfiff brachen die Dämme und 24.000 Bochum-Fans feierten frenetisch den 1:0-Heimsieg.