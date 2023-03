Schalke: "Mein Tipp? 2:1-Sieg! Wir müssen in der Bundesliga bleiben"

Dortmund gegen Schalke: Dieses Duell elektrisiert alle Fußball-Fans im Ruhrgebiet. Am Samstag (11. März 2023, 18.30 Uhr) ist es wieder so weit. Das Revierderby steht an.

Schalke gegen Dortmund - Dortmund gegen Schalke: Dieser Vergleich ist in Fußball-Deutschland etwas ganz besonderes. Am Samstag (11. März, 18.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) stehen sich die Pott-Rivalen im 100. Revierderby der Bundesliga gegenüber.

Die Ausgangslage der beiden Teams könnte nicht unterschiedlicher sein: Schalke ist Vorletzter und punktgleich mit Schlusslicht Bochum, Borussia Dortmund Zweiter und punktgleich mit den Bayern.

Doch ein Derby-Experte, nämlich Tomasz Hajto, betont gegenüber RevierSport: "Ach, diese Tabelle hat vor einem Derby null Bedeutung!"

Der 50-Jährige muss es wissen: Hajto spielte neun Revierderbys im Schalke-Trikot und verlor kein einziges Mal gegen Borussia Dortmund.

Tomasz Hajto stand zwischen 2000 und 2004 vier Jahre lang auf Schalke unter Vertrag und gehörte auch zur legendären "Meister der Herzen"-Mannschaft. stand zwischen 2000 und 2004 vier Jahre lang auf Schalke unter Vertrag und gehörte auch zur legendären "Meister der Herzen"-Mannschaft. Mit 32 Jahren verließ der eisenharte Verteidiger Gelsenkirchen in Richtung Nürnberg und beendete nach weiteren Stationen in Southampton, Derby County, Gornik Zabrze und letztlich LKS Lodz im Sommer 2010 seine aktive Karriere. Später sagte er: "Nirgendwo war es so schön wie auf Schalke. Diese tollen Menschen werden immer einen Teil in meinem Herzen besitzen." Der populäre "Gianni" hatte sich in Königsblau verliebt und ein Teil der Fans auch in Hajto, der Schalke als Publikumsliebling verließ.

Tomasz Hajto über...

... die Situation auf Schalke: "Ich habe mich sehr gefreut wie es zuletzt gelaufen ist. Das war und ist eine sensationelle Serie, die den Schalkern kaum jemand zugetraut hatte. Jetzt haben die Jungs so richtig Selbstvertrauen. Ich finde, dass die Mannschaft schlechter gemacht wurde und zum Teil auch noch wird, als sie in Wirklichkeit ist. Trainer Thomas Reis hat die richtige Balance zwischen Jung und Alt sowie Defensive und Offensive gefunden. Das passt aktuell hervorragend."

... das bevorstehende Derby - Vorletzter gegen Zweiter: "Ach, diese Tabelle hat vor einem Derby null Bedeutung! Dortmund kommt mit einer Enttäuschung aus London. Da sind, so habe ich es gelesen, auch einige Spieler verletzt. Schalke hat jetzt eine breite Brust und will nach dem VfL auch den BVB schlagen. Ich bin auch so heiß auf das Spiel, dass ich gerne selbst auf dem Rasen stehen würde (lacht). Sebastian Pantförder, das ist der gute Mann der Kontakt zu den Ehemaligen hält und uns auch Karten besorgt, hat gefragt, ob ich am Samstag dabei bin. Er hätte mich gerne in der Arena, weil ich noch nie ein Derby mit Schalke gegen Dortmund verloren habe. Das hat mir geschmeichelt (lacht). Aber leider habe ich in Polen einige Verpflichtungen im Fernsehen und bin am Wochenende im TV im Einsatz."

... einen Tipp und das Schalker Saison-Abschneiden: "Mein Tipp? 2:1-Sieg! Wir müssen in der Bundesliga bleiben. Ich weiß noch nicht, ob wir es direkt oder über die Relegation schaffen. Aber wir schaffen das."

... seine schönste Derby-Erinnerung: "Mein erstes Derby im September 2000 haben wir mit 4:0 in Dortmund gewonnen und danach eine tolle Saison gespielt. Dieser Sieg hat uns richtig beflügelt für den weiteren Saisonverlauf. Das Spiel war so geil. Ich habe nur die 8000 Schalker gehört. Die Dortmunder waren so still wie auf einem Friedhof. Das war ein tolles Bild. Ich hoffe, dass wir Schalker am Samstag Dortmund wieder zum Schweigen bringen."

Hajtos Derbybilanz als Schalke-Profi in Zahlen:

23. September 2000 Ergebnis:

4:0-Sieg in Dortmund Einsatzzeit: 90 Minuten (eine Vorlage)

29. September 2000 Ergebnis:

2:1-Sieg auf Schalke (DFB-Pokal) Einsatzzeit: 90 Minuten

24. Februar 2001 Ergebnis:

0:0 auf Schalke Einsatzzeit: 90 Minuten

15. September 2001 Ergebnis:

1:0-Sieg auf Schalke Einsatzzeit: 90 Minuten

16. Februar 2002 Ergebnis:

0:0 in Dortmund Einsatzzeit:

verletzungsbedingt nicht im Kader

14. September 2002 Ergebnis:

1:1 in Dortmund Einsatzzeit: 90 Minuten

22. Februar 2003 Ergebnis:

2:2 auf Schalke Einsatzzeit: 90 Minuten

2. August 2003 Ergebnis:

2:2 in Dortmund Einsatzzeit: 90 Minuten

30. Januar 2004 Ergebnis:

1:0-Sieg in Dortmund Einsatzzeit: Gesperrt, deshalb nicht im Kader