1. FC Köln vor VfL Bochum: Sechs Ausfälle, Selke zurück, das Treffen der Torlos-Teams

Der 1. FC Köln und der VfL Bochum eröffnen den 24. Spieltag am Freitag (20:30 Uhr). So sieht es im Vorfeld beim FC aus.

Wenn der 1. FC Köln am Freitag (20:30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga auf den VfL Bochum trifft, dann sieht es nach den letzten Wochen eher nach Magerkost aus. Viele Tore sollten die 50.000 Zuschauer nicht erwarten.

Denn die Kölner konnten in fünf der letzten sechs Partien nicht treffen, nur beim 3:0 gegen Frankfurt durfte gejubelt werden. Die Bochumer trafen in keinem der letzten vier Ligaspiele, die alle verloren wurden.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch rutschte auf den letzten Platz ab, für FC-Coach Steffen Baumgart kein Grund, die Bochumer, die auswärts elf von zwölf Spielen verloren, zu unterschätzen.

Auf der Pressekonferenz vor der Partie betonte er: "Gegen Bayern haben sie 43 Minuten lang kaum eine Chance zugelassen. Gegen Schalke hatten sie viel Ballbesitz. Sie haben die Spiele nicht verloren, weil sie die schlechtere Mannschaft waren. Bochum läuft sehr aggressiv an, sie haben schon ihre Waffen. Das wird ein schwieriges Spiel, und das erwarten wir auch. Aber wir spielen zu Hause und wollen dieses Spiel mit aller Macht gewinnen.“

Denn acht Punkte auf den ersten Abstiegsplatz bedeuten auch nicht die Welt, daher sollte aus Kölner Sicht kein Spiel gegen einen Abstiegskonkurrenten zuhause verloren werden.

Die Bilanz spricht schon einmal für den FC, der gegen kaum eine Mannschaft so gute Ergebnisse in Köln erzielte wie gegen den VfL. Personell sieht es für Baumgart auch wieder besser aus.

Zwar fehlen weiterhin Mark Uth, Luca Kilian, Kristian Pedersen, Sebastian Andersson, Jan Thielmann und Florian Dietz, doch zumindest Angreifer Davie Selke ist nach seiner Erkältung wieder fit und ein Thema für die Startelf.

Im Angriff warten die Kölner bereits seit fast 700 Minuten auf einen Treffer der eigenen Stürmer. Doch Baumgart erklärt - mit Blick auf Selke, was ihm wichtig ist: "Davie wird nicht nur an seinen Toren gemessen, sondern an der Art und Weise wie er arbeitet. Er macht es gut. Man merkt ihm an, dass er durch Blessuren vereinzelt ins Hintertreffen geraten ist. Ich hoffe, dass er sein Können jetzt länger zeigen kann."