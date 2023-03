Schalke: Viele Ausfälle vor dem Derby - van den Berg muss Training abbrechen

Der FC Schalke 04 bereitet sich auf das Revierderby gegen Borussia Dortmund vor. So sieht die Personalsituation am Dienstag aus.

Nach seiner langwierigen Bänderverletzung hatte sich Sepp van den Berg gerade erst zurückgekämpft. Nun muss die Liverpool-Leihgabe des FC Schalke 04 einen erneuten Rückschlag wegstecken. Der Innenverteidiger verletzte sich beim Training am Dienstagvormittag. Nach einem Schlag auf den Fuß konnte er die Einheit nicht fortsetzen.

Erst am vergangenen Wochenende hatte van den Berg sein Comeback gefeiert. In der U23 der Schalker kam er zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz seit fünf Monaten. Beim 2:2 gegen den 1. FC Düren spielte der 21-Jährige 90 Minuten, erzielte allerdings ein Eigentor. Noch ist nichts über die Schwere seiner am Dienstag erlittenen Verletzung bekannt.

Und auch sonst ist die Personallage bei S04 vier Tage vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr) alles andere als komfortabel. Ein Engpass herrscht weiterhin auf der linken Abwehrseite, da Thomas Ouwejan und Jere Uronen auch am Dienstag nicht mit der Mannschaft trainieren konnten. Cedric Brunner absolvierte eine individuelle Einheit, ein Einsatz des Rechtsverteidigers gegen den BVB ist wohl nicht gefährdet.

Auch Flügelflitzer Soichiro Kozuki (Knöchelverletzung) und der defensive Mittelfeldspieler Eder Balanta (Muskelverhärtung) fehlten. Bei dem angeschlagenen Duo sollen MRT-Untersuchungen Klarheit bringen.





Winter-Neuzugang Tim Skarke macht hingegen Fortschritte. "Es ist besser", sagt Lizenzspielerleiter Gerald Asamoah über die Fußverletzung der Leihgabe von Union Berlin, "aber es kann eng werden. Wir müssen von Tag zu Tag schauen." Verzichten muss Schalkes Trainer Thomas Reis am Samstag definitiv auf Mittelfeldmann Dominick Drexler.