Schalke U23: Beim Comeback - Liverpool-Leihgabe van den Berg trifft ins eigene Tor

So hatte sich Sepp van den Berg sein Debüt nicht vorgestellt nach langer Verletzung. In der Regionalliga unterlief ihm ein Eigentor.

Die U23 des FC Schalke hat in der Regionalliga beim 1. FC Düren 2:2 gespielt. Dabei holte der königsblaue Nachwuchs ein 0:2 auf.

Besonders wird die Geschichte, wenn man sich die Innenverteidigung der Schalker anschaut. Da liefen mit Sepp van den Berg und Ibrahima Cissé zwei Profis auf, von denen van den Berg, Leihgabe des FC Liverpool, sein Comeback nach einer langen Verletzung feierte.

Fast vier Monate musste er nach einem Bänderriss im Sprunggelenk pausieren. Nur vier Mal (323 Minuten) konnte van den Berg in der Bundesliga mitmischen. Dann bremste ihn die Verletzung aus.

Nun das Comeback, das auch nicht ganz rund lief. Denn nach 19 Minuten war es der Innenverteidiger, der zum Dürener 2:0 ins eigene Tor traf. Zuvor hatte David Winke das 1:0 erzielt.

Nach dem Wechsel war Schalke aber da und kam durch Tore von Nelson Amadin und Marouane Balouk zum 2:2. Die Mannschaft von Trainer Jacob Fimpel bleibt nach der Partie auf dem achten Platz, Düren steht auf Rang elf, vier Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz, den aktuell die U21 vom 1. FC Köln inne hat.

Wichtiger als der Punkt für Schalke im gesicherten Tabellenmittelfeld war am Samstag aber die Tatsache, dass Abwehrspieler van den Berg über die ganzen 90 Minuten gehen konnte und somit im Abstiegskampf der Profis auch in Kürze eine wertvolle Option für Trainer Thomas Reis werden kann. Vielleicht ja schon am kommenden Samstag, wenn Schalke ab 18:30 Uhr das Revierderby gegen den BVB vor der Brust hat.

Zehn Spiele haben die Schalker insgesamt in der Bundesliga noch vor der Brust. Für die U23 geht es am Freitag (10. März, 14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf weiter. Der 1. FC Düren spielt am Samstag (11. März, 14 Uhr) beim 1. FC Kaan-Marienborn.