VfL Bochum: Vier Ausfälle, Duo zurück, Letsch: "Die Mannschaft ist bereit"

Am Samstag steigt das Derby zwischen dem VfL Bochum und Schalke 04. So ist die personelle Lage beim VfL am Donnerstag.

Man kann das Kribbeln förmlich spüren. Am Samstag (15:30 Uhr) steigt in der Fußball-Bundesliga das Derby zwischen dem VfL Bochum und dem FC Schalke. Es geht um den Klassenerhalt, wenn der Vorletzte aus Bochum den Letzten aus Gelsenkirchen empfängt. Das Stadion ist schon lange ausverkauft, beide Klubs hätten so viele Karten mehr an die Fans bringen können. Daher gilt für beide Trainer vermutlich die Devise: Die Emotionen müssen in die richtigen Bahnen gelenkt werden. VfL-Coach Thomas Letsch machte am Donnerstag nach außen einen sehr entspannten Eindruck. Verzichten muss er gegen Schalke auf Cristian Gamboa (Innenbandriss), Gerrit Holtmann (Meniskus-OP), Kapitän Anthony Losilla (Rotsperre) und Simon Zoller (muskuläre Probleme). Bei einer weiteren Gelben Karte würde Linksverteidiger Danilo Soares am Freitag (4. März, 20:30 Uhr) beim 1. FC Köln fehlen. Gut für den VfL: Ivan Ordets und Danilo Soares sind nach ihrer Krankheit zurück. Auf das Duo musste Letsch in Bremen noch verzichten. Vor den 90 Minuten betont der Coach: "Es ist ein ganz besonderes Spiel. Dieses Heim-Derby gab es in der Bundesliga lange nicht. Wir freuen uns sehr auf Samstag. Das sind die Duelle, für die wir arbeiten. Wir wollen uns an einen klaren taktischen Plan halten, bei aller Emotionalität." Speziell der Verlust von Losilla wiegt schwer beim VfL in diesen Tagen. Doch man wird Letsch nicht klagen hören, er erklärt: "Führungsspieler fehlen uns. Aber dann müssen andere die Verantwortung tragen. Manuel Riemann ist immer so einer, auch ein Ivan Ordets, ein Kevin Stöger. Eigentlich ist aber jeder gefordert und kann dazu beitragen." Wichtig wird sein, nicht noch einmal so aufzutreten wie in Bremen, Letsch baut auf die Kritikfähigkeit seiner Elf: "Wir waren in Bremen vorne harmlos, haben zudem defensiv sehr schlecht agiert. Die Mannschaft war einsichtig und selbstkritisch. Ich habe die Dinge klar angesprochen. Wir brauchen absoluten Einsatz, Schärfe auf dem Platz. Das darf uns nicht fehlen." Schon gar nicht im Derby und bei der Ausgangslage. Letsch: "Es ist ein wichtiges Spiel. Aufgrund der Nähe, vor allem auch in der Tabelle. Die Mannschaft weiß, was auf sie zukommt. Sie ist bereit für Samstag." So könnte der VfL Bochum gegen Schalke spielen: Riemann - Janko, Ordets, Masovic, Soares - Stöger, Kunde, Förster - Asano, Hofmann, Antwi-Adjei

