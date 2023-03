VfL Bochum: Fabian vor Schalke-Derby - "Wissen, dass unser Stadion ein Faustpfand ist

Der VfL Bochum empfängt am Samstag den FC Schalke. Der Vorletzte gegen den Letzten. Es geht um viel. Wir haben vor dem Derby mit Bochums Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian gesprochen.

Am Samstag um 15:30 Uhr elektrisiert das Derby zwischen dem VfL Bochum und dem FC Schalke die Massen. Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Der Vorletzte erwartet den Letzten. Es gibt so viele Geschichten rund um das Spiel. Wie Bochums Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian in das Duell geht, verriet er uns.

Patrick Fabian, nach der enttäuschenden Leistung in Bremen haben Sie deutliche Worte gefunden, haben Sie das 0:3 auch mit den Akteuren aufgearbeitet?

In erster Linie ist das der Aufgabenbereich des Trainers, hier in die Analyse zu gehen und zu zeigen, was nicht gut war. Aber klar: Auch ich führe das ein oder andere Gespräch mit den Jungs - das aber losgelöst von Ergebnissen. Nach so einem Spiel in Bremen und vor Schalke gab es aber durchaus das eine oder andere Gespräch zusätzlich.

Schalke befindet sich im Aufwind, der VfL steckt vor dem Derby in einem Negativlauf. Was stimmt Sie zuversichtlich für die Partie am Samstag?

Uns war klar, dass so etwas passieren kann. Es geht um die Art und Weise, wie man Partien verliert. Die war gegen Bremen nicht gut. Das haben wir aufgearbeitet. Gleichzeitig - das ist das Schöne am Fußball - haben wir jetzt die große Chance, im Derby, in einem emotionalen Spiel, den negativen Lauf zu beenden. Mich stimmt zuversichtlich, dass die Truppe gerade zuhause sehr gute Leistungen abgeliefert hat. Wir wissen, dass unser Stadion ein Faustpfand ist. Unsere Fans werden uns sicher nach vorne peitschen, das wollen wir ausnutzen.

Worauf kommt es am Samstag an?

Wir müssen nicht drumherum reden, dass die Begegnung aufgrund des Derbycharakters und auch aufgrund der tabellarischen Konstellation ein sehr wichtiges Spiel ist. Viele Emotionen werden reingetragen. Da gilt es für uns, diese so zu kanalisieren, dass wir positive Emotionen für unser Spiel auf den Platz bringen, aber wir gleichzeitig auch einen kühlen Kopf bewahren. Wir müssen uns auf das fokussieren, was auf dem Platz passiert.

In den Medien wird das Thema Reis hochgekocht, ist das auch für Sie ein Thema oder ist das Kapitel abgeschlossen?

Es ist keine Überraschung, dass das Thema vor dem Derby aufgenommen und hochgekocht wird. Das lässt sich nicht vermeiden. Wir versuchen das auszublenden. Nach der Partie müssen wir sehen, dass das Kapitel dann auch mal abgehakt ist. Irgendwann ist auch mal gut. Jetzt gilt es, die Energie in die Mannschaft zu stecken.

Schalkes Torwart Ralf Fährmann erwartet für seinen Klub in Bochum ein Heimspiel, was erwarten Sie?

Da werden unsere Fans am Samstag zeigen, dass dies nicht der Fall ist. cb / gp