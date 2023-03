VfL Bochum: Pfiffe für Thomas Reis gegen Schalke? Das wünscht sich Thomas Letsch

Abstiegskrimi im Revier: Der VfL Bochum empfängt am Samstag Schalke 04. VfL-Trainer Thomas Letsch ist vor dem Derby bei Fußball Inside zu Gast.

Derby-Zeit im Ruhrgebiet. An diesem Samstag (15:30 Uhr, Sky) trifft der VfL Bochum im Ruhrstadion auf den FC Schalke 04. Es ist ein Duell, das sehr viel Brisanz verspricht. Schalke ist mit 16 Punkten aus 22 Spielen Tabellenletzter, der Vorletzte VfL Bochum hat drei Punkte mehr. Sportlich steht viel auf dem Spiel. Mit dem zweiten Sieg in Folge würde Schalke den Anschluss wiederherstellen.

Für zusätzliche Brisanz sorgt die Rückkehr von Schalke-Trainer Thomas Reis. Als Profi spielte Reis acht Jahre für den VfL und war von 2019 bis 2022 Cheftrainer an der Castroper Straße. Er führte den Klub 2021 zurück in die Bundesliga, nach einer Serie von sechs Niederlagen im vergangenen September musste er aber gehen. Bereits im Oktober übernahm Reis dann den Trainerposten beim Rivalen Schalke 04, den er bereits im Sommer bekleiden wollte. Der Großteil der Bochumer Fans hat dem 49-Jährigen den Wechsel nicht verziehen.

Seinen Platz in Bochum hat Thomas Letsch übernommen. Unter seiner Führung bekam der VfL die Kurve und hat wieder realistische Chancen auf den Klassenerhalt. Vor dem Derby am Samstag war Thomas Letsch zu Gast in unserem Podcast fußball inside. Gemeinsam mit Moderator Timo Düngen und VfL-Reporter Ralf Ritter sprach der 54-Jährige über seinen Job in Bochum, das Derby gegen Schalke und die Rückkehr von Thomas Reis.

Seinen Trainerkollegen Thomas Reis nimmt Letsch in Schutz. "Es sind ein paar Dinge passiert, die vor meiner Zeit sind, die ich auch nicht kommentieren möchte. Was aber festzuhalten ist: Thomas Reis hat einen tollen Job gemacht beim VfL Bochum mit dem Aufstieg in die Bundesliga und im ersten Jahr dort. Das sollten die Leute auch nicht vergessen."

Das gesamte Gespräch mit VfL-Trainer Thomas Letsch vor dem Derby gegen Schalke können Sie sowohl in unserem Podcast als auch hier im Video verfolgen. Viel Spaß dabei!

