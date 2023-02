Im Ausland: Über eine Million Euro Schulden: Ex-Bundesligaspieler untergetaucht

Viele Fans fragen sich oft, wie kann ein Bundesligaspieler nach seinem Karriereende pleite sein? Wie das geht, weiß sicherlich auch dieser ehemalige Profikicker.

Adam Hlousek wird den eingefleischten Fans der Fußball-Bundesliga mit Sicherheit ein Begriff sein.

Denn der achtmalige tschechische Nationalspieler stand immerhin bei Klubs wie dem 1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern und VfB Stuttgart unter Vertrag.

Der heute 34 Jahre alte Hlousek bestritt insgesamt 81 (vier Tore, vier Vorlagen) Bundesligaspiele und war auch in der 1. tschechischen Liga 110 Mal (10, 9) (unter anderem für Viktoria Pilsen und Slavia Prag) sowie 115 Mal (5, 9) in der 1. polnische Liga (u.a. für Legia Warschau) aktiv. Und jetzt? Wie tschechische und polnische Medien übereinstimmend berichten, ist der ehemalige kampfstarke Abwehrspieler untergetaucht.

Warum? Weil Hlousek Schulden in Höhe von umgerechnet rund einer Million Euro besitzen soll. Er soll sogar ehemaligen Mitspielern Geld Schulden. Diese können ihn aktuell nicht erreichen und wissen nicht, wo sich der Tscheche aufhält.

Adam Hlousek bei Legia Warschau. Insgesamt bestritt der Tscheche für den polnischen Traditionsklub 138 Pflichtspiele, wurde dreimal Polnischer Meister (2016, 2017, 2018) und zweimal Pokalsieger (2016, 2018). Seine größten Erfolge als Fußballer hattebei Legia Warschau. Insgesamt bestritt der Tscheche für den polnischen Traditionsklub 138 Pflichtspiele, wurde dreimal Polnischer Meister (2016, 2017, 2018) und zweimal Pokalsieger (2016, 2018). Er kommt auch auf 35 Europapokal-Einsätze - Europa League und Champions League. 23 dieser 35 internationalen Spiele absolvierte er für Legia Warschau.

Dabei steht Hlousek offiziell noch beim tschechischen Erstligisten FC Trinity Zlin unter Vertrag. "Ich weiß nicht, ob er am Strand oder Brasilien ist. Ich habe ihn zuletzt zu Beginn der Wintervorbereitung gesehen. Danach ist er verschwunden. Seitdem suchen ihn bestimmte Leute, aber das bin nicht ich", wird Pavel Vrba, Zlins Trainer auf dem Portal "TVP Sport" zitiert.

SV-Meppen-Profi Marvin Pourie, der beim 1. FC Kaiserslautern in der Saison 2020/2021 mit Adam Hlousek zusammenspielte, zeigte sich gegenüber RevierSport schockiert: "Diese Nachricht haut mich echt um! Also ich kann nur Gutes über Adam berichten. Er war in Lautern immer ein Spieler, der vorweg marschierte und ein absolutes Vorbild war. Er war äußerst beliebt in der Mannschaft. Ich hoffe, dass er dazu auch Stellung bezieht und sich das alles als unwahr herausstellt beziehungsweise aufklärt. Ich wünsche ihm, seiner Frau und den Kindern alles, alles Gute."

Hlouseks Anwälte sollen zuletzt für ihren Mandanten eine Privat-Insolvenz gemeldet haben. Der Profifußballer soll seine Schulden unter anderem in seiner Zeit bei Legia Warschau angehäuft haben. So, das berichtet das Portal "przegladsportowy.onet.pl.," soll Hlousek unter anderem bei seinen ehemaligen Mannschaftskollegen Kasper Hamalainen mit rund 224.000 Euro und seinem tschechischen Landsmann Tomas Neci mit knapp 15.000 Euro in der Kreide stehen. Schulden soll der Fußballer auch bei einer deutschen Bank, vier polnischen Geldinstitute sowie polnischen Finanz- und Gesundheitsämtern haben.