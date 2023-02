Schalke: Mit dieser Elf startet Thomas Reis gegen den VfB Stuttgart

Zeit, um wenige Stunden vor dem Anpfiff die Bundesliga-Konferenz zu schauen, haben Fußballprofis nicht.

Und doch schaute der FC Schalke 04 genau hin, wie die Mitkonkurrenten im Abstiegskampf spielten. Und da die TSG Hoffenheim (0:1 gegen Borussia Dortmund) und VfL Bochum (0:3 bei Werder Bremen) verloren, könnten die Königsblauen den Rückstand zum rettenden Ufer auf drei Punkte verkürzen - wenn sie den Kellerkrimi gegen den VfB Stuttgart (18.30 Uhr/Sky) gewinnen sollten.

Schalkes Trainer Thomas Reis wies schon zwei Tage vor dem Spiel auf die günstige Tabellensituation hin. "Wir haben die Möglichkeit, uns dick ins Rennen zu bringen", sagte er. Sportvorstand Peter Knäbel hatte offiziell die "Wochen der Wahrheit" ausgerufen.

Dass die lange abgeschlagenen Schalker wieder herankommen können, liegt an einer kuriosen Serie. Viermal in Folge spielten sie 0:0, zuletzt beim Titelkandidaten Union Berlin. "Ist doch super, dass wir uns Druck erarbeitet haben", sagte Reis dazu. Doch es gibt zwei Möglichkeiten, diese Serie zu interpretieren: Ja, die Defensive steht viel stabiler. Aber in der Offensive gelingt Schalke viel zu wenig. Ein Tor aus sechs Rückrundenspielen - eine Desaster-Bilanz.

Im Spiel gegen Stuttgart muss Reis auf die Außenverteidiger Jere Uronen, Thomas Ouwejan (beide links) und Cedric Brunner (rechts) verzichten. Auch die offensiven Außenspieler Tim Skarke (links) und Soichiro Kozuki (rechts) verzichten. Innenverteidiger Sepp van den Berg ist nicht rechtzeitig fit geworden.

Schalke: Fährmann - Aydin, Yoshida, Jenz, Matriciani - Krauß, Kral - Zalazar - Drexler, Frey, Bülter. Fährmann - Aydin, Yoshida, Jenz, Matriciani - Krauß, Kral - Zalazar - Drexler, Frey, Bülter. Stuttgart: Bredlow - Anton, Mavropanos, Ito, Sosa - Karazor - Endo, Haraguchi - Gil Dias, Führich - Silas. Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Seine bevorzugte 4-3-3-Taktik ändert Reis aber nicht. Für Uronen steht Henning Matriciani in der Startelf, Mehmet Can Aydin ersetzt Brunner. Ansonsten spielt Schalke so wie in Berlin vor einer Woche. Aufstiegs-Torjäger Simon Terodde sitzt auf der Bank, Michael Frey stürmt. Und wie sehen die Stuttgarter das? Trainer Bruno Labbadia erwartet einen "heißen Tanz". Der VfB bringt eine Menge Tempo mit nach Gelsenkirchen, kommt aber mit einer schwarzen Serie: In dieser Saison hat Stuttgart noch kein Auswärtsspiel gewonnen.