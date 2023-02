Schalke: Darum lobt Lothar Matthaus S04-Trainer Thomas Reis

Schalke-Trainer Thomas Reis überrascht mit zwei Änderungen in der Startelf. Vor dem Spiel gegen Gladbach macht Lothar Matthäus Hoffnung.

Mit vier Winter-Zugängen in der Startelf hofft der FC Schalke 04 auf einen Überraschungscoup bei Borussia Mönchengladbach.

Trainer Thomas Reis setzt dabei in der Defensive auch auf Eder Balanta, der am Deadline Day vom FC Brügge gekommen war und sein Bundesliga-Debüt für Schalke feiert. Der zuletzt verletzte Alex Král steht erstmals in diesem Jahr in einem Bundesliga-Spiel in der Startelf.

Zudem setzt der S04-Trainer wie schon gegen den 1. FC Köln auf Moritz Jenz in der Innenverteidigung. Tim Skarke soll in der Offensive Akzente setzen.

Vor allem die Startelf-Nominierung von Balanta überrascht. Der jüngste Zugang ersetzt Danny Latza. Der Kapitän muss wegen Knieproblemen passen. "Eder Balanta soll uns mit seiner Qualität im Passspiel und seiner Zweikampfstärke die nötige Sicherheit geben", begründete Schalke-Trainer Reis im Sky-Interview seine Entscheidung. "Gladbach ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Wir wollen daher über den Kampf kommen. Da hilft uns Eder Balanta weiter."

Mönchengladbach: 1 Omlin - 29 Scally, 3 Itakura, 30 Elvedi, 25 Bensebaini - 8 Weigl, 17 Kone - 23 Hofmann, 6 Kramer, 13 Stindl - 10 Thuram. - Trainer: Farke 1 Omlin - 29 Scally, 3 Itakura, 30 Elvedi, 25 Bensebaini - 8 Weigl, 17 Kone - 23 Hofmann, 6 Kramer, 13 Stindl - 10 Thuram. - Trainer: Farke Schalke: 1 Fährmann - 27 Brunner, 4 Yoshida, 25 Jenz, 18 Uronen - 6 Krauß, 30 Kral - 38 Kozuki, 33 Balanta, 20 Skarke - 9 Terodde. - Trainer: Reis Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach) Zuschauer: 54.042 (ausverkauft)

Zuspruch erhielt Reis vom Sky-Experten Lothar Matthäus. Der Rekordnationalspieler habe beim 0:0 gegen den 1. FC Köln eine ordentliche Schalker Mannschaft gesehen. Er sehe das Tabellenschlusslicht nach den jüngsten Transfers deutlich besser aufgestellt. "Man hat im Winter korrigiert, was im Sommer nicht gelaufen ist. Schalke hat mir gegen Köln gut gefallen, sie haben dagegen gehalten. Vorne haben sie nun auch mehr Tempo. Die Schalker haben sich Gedanken gemacht und den Kader verstärkte", sagte Matthäus.