BVB: Hazard vor dem Wechsel in die Niederlande

BVB-Profi Thorgan Hazard spielt in Dortmund keine Rolle mehr. Nun scheint sich ein neuer Klub zu finden - es gibt bereits konkrete Verhandlungen.

Thorgan Hazard spielt keine große Rolle mehr bei Borussia Dortmund, das ist kein Geheimnis. Auch im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen an diesem Sonntag steht der belgische Flügelspieler nicht im Kader, nachdem er schon beim FSV Mainz 05 nicht zum Aufgebot zählte. Und längst ist dem Spieler signalisiert, dass er den BVB bei einem passenden Angebot verlasen darf. Das Problem: Bislang gibt es kein passendes Angebot - aber das könnte sich nun ändern.

Nach Informationen dieser Redaktion ist der niederländische Vizemeister PSV Eindhoven an Hazard interessiert. Im Raum steht eine Leihe mit Kaufoption für den 29-Jährigen, der in Dortmund noch einen bis 2024 laufenden Vertrag hat. Zunächst hatte die niederländische Zeitung Eindhovens Dagblad darüber berichtet.

Hazard selbst hofft eigentlich auf einen Wechsel nach England oder Spanien - doch entsprechende Angebote blieben bislang aus. Aus seinem Umfeld ist nun zu hören, dass er sich einen Wechsel zur PSV gut vorstellen könne - am Sonntag gibt es bereits konkrete Verhandlungen zwischen Hazard und Einfdhoven.

Hazard konnte die Erwartungen des BVB nie erfüllen

Hazard war 2019 für rund 25 Millionen von Borussia Mönchengladbach zum BVB gewechselt, konnte die in ihn gesetzten Erwartungen aber nie erfüllen. In seiner ersten Spielzeit waren die Leistungen noch ordentlich, Hazard gehörte zu den besseren Scorern in der Mannschaft. Für ihn sprach zudem stets seine Vielseitigkeit, er konnte auf den offensiven wie defensiven Flügeln und zur Not auch im Angriff eingesetzt werden. Allerdings konnte der Belgier auf diesen Positionen zuletzt nicht mehr überzeugen, Trainer Edin Terzic plant nun nicht mehr mit ihm - und der Klub hätte ihn gerne von der Gehaltsliste. Diese Gelegenheit scheint sich nun zu bieten, auch wenn der Transfer noch nicht in trockenen Tüchern ist.