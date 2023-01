Schalke: "Auch gegen Leipzig wollen wir mutig auftreten"

Der FC Schalke 04 ging nach einer seiner besten Saisonleistungen trotzdem als klarer Verliert vom Feld. 0:3 hieß es am Ende aus S04-Sicht bei Eintracht Frankfurt.

Thomas Reis, Trainer des FC Schalke 04, bekam nach dem 0:3 in Frankfurt viel Lob für den couragierten Auftritt seiner Mannschaft.

Auch sein Gegenüber, Eintracht-Coach Oliver Glasner, sagte: "Ich gratuliere Schalke zu einer sehr guten Leistung. Ich wusste, dass wir Probleme kriegen können. Genau so war es."

Doch letztendlich konnten sich die Schalker für die warmen Worte nichts kaufen. Trotz Platz 18 und einem Sechs-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer blickte S04-Coach Reis nach dem Spiel positiv in Richtung Zukunft.

"Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass sich jeder Einzelne zerreißen soll. Und ich habe eine Mannschaft gesehen, die alles gegeben hat. Wir sind insgesamt sehr mutig aufgetreten. Deshalb ist es sehr bitter, dass wir mit einer 0:3-Niederlage nach Hause fahren. Frankfurt hat aus wenigen Möglichkeiten viel Kapital geschlagen. Wir hingegen benötigen zu viele Chancen. Das war der Unterschied und ist die Erklärung dafür, weshalb die Eintracht in der Tabelle momentan weit oben steht und wir derzeit unten", bilanzierte der Fußballlehrer.

Reis weiter: "Unser Gegner hat seine Qualitäten in den entscheidenden Momenten aufblitzen lassen. Wir haben es hingegen mehrfach verpasst, den Ausgleich zu erzielen. Vieles andere ist uns gut gelungen. Wir waren mutig, wir waren aggressiv, wir haben die Zweikämpfe gesucht und angenommen."

Schon am Dienstagabend (18.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gastiert RB Leipzig auf Schalke. In diesem Spiel will Schalke die Frankfurt-Leistung wiederholen und dann aber auch etwas Zählbares in Gelsenkirchen behalten.





Reis gibt sich kämpferisch und sgat: "Wir werden das Spiel jetzt analysieren und dann in der Englischen Woche einen neuen Anlauf nehmen. Die Mannschaft hat alles versucht, und das wird sie auch weiterhin tun. Auch gegen Leipzig wollen wir erneut mutig auftreten und unsere Chancen suchen. Und diese dann hoffentlich auch nutzen. Denn wenn du keine Tore schießt, dann wirst du auch nicht punkten. Wenn man sich die Tabelle anschaut, ist RB sicherlich der Favorit. Aber das Spiel geht wieder bei 0:0 los. Wir haben ein Heimspiel, die Veltins-Arena kann eine riesengroße Wucht ausstrahlen."