Der BVB vor dem Start: Haller fit, kaum Ausfälle, keine Transfers

Borussia Dortmund muss zum Restrundenstart am Sonntag gegen den FC Augsburg ran.

Zwei Niederlagen und fünf Siege. So lautet die Vorbereitungsbilanz von Borussia Dortmund vor der Restrunde in der Fußball-Bundesliga, die für den BVB mit dem Heimspiel am Sonntag (22. Januar, 15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg startet.

Besonders im Fokus standen die Angreifer in der Vorbereitung. Youssoufa Moukoko, weil der Poker um einen neuen Vertrag noch nicht beendet wurde. Zudem Stürmer Sébastien Haller, der nach seiner sechsmonatigen Pause aufgrund einer Krebsbehandlung wieder auf dem Platz steht. Und sogar schon traf, drei Mal im Test gegen den FC Basel.

Eine Übersicht der Vorbereitung

So liefen Dortmunds Testspiele

7:2 gegen die Lion City Sailors

4:1 gegen Johor Southern Tigers

1:2 gegen die Nationalmannschaft Vietnams

2:1 gegen Rapid Bukarest

0:2 gegen AC Florenz

5:1 gegen Fortuna Düsseldorf

6:0 gegen FC Basel

Die Neuen zur Rückrunde

Im Winter wurden bisher keine Spieler verpflichtet.

Diese Spieler gingen

Bisher gab es keine Abgänge im Winter.

Das soll noch passieren bis zum 31. Januar

Der BVB wird vermutlich keine Transfers tätigen.





Diese Spieler fallen zum Auftakt aus

Abdoulaye Kamara und Thomas Meunier, der sich einen Muskelfaserriss zuzog, stehen nicht zur Verfügung.

Diese Spieler haben es schwer

Nico Schulz wird kaum Chancen haben zu spielen, dass gilt auch auf der anderen Seite für Felix Passlack, der den BVB wohl im Sommer verlassen wird. Emre Can hat im defensiven Mittelfeld mit Jude Bellingham, Mo Dahoud und Salih Özcan drei Spieler vor sich, an denen er mit der Form vor der Winterpause nicht vorbeikommen wird.

So könnten sie zum Auftakt spielen

Kobel - Wolf, Schlotterbeck, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Dahoud - Malen, Reus, Brandt - Moukoko