Schalke: Peter Knäbel zum DFB? Für Lothar Matthäus wäre es sinnvoll

Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel könnte zum DFB wechseln. Ein Schock für S04-Fans, ein lohnenswerter Schritt aus Sicht von Lothar Matthäus.

Der Start ins Trainingslager im türkischen Belek wurde beim FC Schalke 04 von einem Gerücht überschattet: Sportvorstand Peter Knäbel könnte eine Führungsposition beim DFB übernehmen. Laut einem Bericht der Bild könnte der 56-Jährige beim Verband zum Technischen Direktor werden und somit als Leiter der neugeschaffenen DFB-Akademie fungieren. Gemutmaßt wird über eine mögliche Doppel-Lösung mit Fredi Bobic, der einen weiteren Teil der einstigen Bierhoff-Aufgabe übernehmen könnte. Beim FC Schalke geben sich andere Klubverantwortliche noch gelassen, ein anderer dagegen sieht in dem Plan durchaus Sinn: Lothar Matthäus.

Deutschlands Rekordnationalspieler schnitt das Thema Knäbel, Schalke und DFB in seiner aktuellen Kolumne für den Bezahlsender Sky an. „Aus DFB-Sicht wäre die Lösung mit Bobic und Knäbel in meinen Augen gut“, sagt der 61-Jährige. Matthäus sieht den Lebenslauf des gebürtigen Witteners als durchaus vielversprechend an. „Er hätte zumindest die Erfahrung in diesem Bereich und hat schon für den Verband der Schweiz sehr erfolgreich gearbeitet und vor nicht allzu langer Zeit sehr gute Talente hervorgebracht.“

Zwischen 2009 und 2014 war Peter Knäbel Technischer Direktor beim Schweizer Fußballverband. Erfahrungen in der Jugendförderung sammelte er unter anderem auch beim FC Basel, FC Winterthur und als Technischer Direktor der Schalker Knappenschmiede. Drei Jahre war Knäbel zwischen 2019 und 2021 für die Nachwuchsabteilung zuständig, ehe er zum Sportvorstand befördert wurde. Eine Idee von Matthäus: „Wenn der DFB Interesse an Knäbel hat und der Verein ihn ziehen lassen würde, dann könnte das vielleicht anhand einer Ablösesumme geregelt werden.“

Allerdings gibt auch der Weltmeister von 1990 zu bedenken: „Ich weiß nicht, wie wichtig Knäbel für die Schalker ist und ob sie vor allem nach dem Weggang von Rouven Schröder den zweiten wichtigen Kopf verlieren wollen.“ Denn Schalke kämpft in den kommenden Wochen um den Klassenerhalt. Und gerade ist Knäbel in der Verantwortung, personelle Weichen dafür zu stellen…