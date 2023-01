Schalke: Duo kann sich einen neuen Verein suchen

Zwei Spieler des FC Schalke 04 können sich einen neuen Verein suchen. Laut Medienberichten spielen sie keine Rolle mehr in den sportlichen Planungen.

Nach einigen Tagen Weihnachtspause nimmt der FC Schalke 04 die Vorbereitung auf die Restrunde in der Bundesliga am Montag wieder auf. Dann fliegen die Königsblauen für neun Tage ins Trainingslager nach Belek. Ein Duo wird allerdings nicht mit dabei sein.

Wie WAZ und Kicker berichten, bleiben Nassim Boujellab und Timothée Kolodziejczak in Gelsenkirchen. Demnach spielen beide Profis keine Rolle mehr in den Planungen von Trainer Thomas Reis. Sie dürfen sich neue Vereine suchen und sollen vorerst am Training der Regionalliga-Reserve teilnehmen.

Kolodziejczak war erst während der Hinrunde zu S04 gestoßen. Nach dem Ende seiner Zeit bei AS St. Etienne in Frankreich hatte sich der vereinslose Innenverteidiger im Oktober als Gastspiel für eine Verpflichtung empfohlen. Der 31-jährige frühere Gladbacher unterzeichnete einen Vertrag bis zum Saisonende, da Schalke mit großen Personalsorgen in der Abwehrmitte zu kämpfen hatte. Eine Einwechslung im letzten Spiel vor der WM-Pause war Kolodziejczaks einziger Einsatz für das Bundesliga-Schlusslicht.

Schalke: Der Plan bis zum Rückrundenauftakt 2. bis 11. Januar 2023: Trainingslager in Belek (Türkei) 7. Januar 2023 (in Belek): FC Zürich - Schalke 04 (15.30 Uhr Ortszeit) 10. Januar 2023 (in Belek): 1. FC Nürnberg - Schalke 04 (15.30 Uhr Ortszeit) 14. Januar 2023: Schalke 04 - Werder Bremen (15.30 Uhr) 21. Januar 2023: Rückrundenauftakt gegen Eintracht Frankfurt

Boujellab bestritt bislang 34 Pflichtspiel für Schalke. Seit dem Abstieg aus der Bundesliga vor eineinhalb Jahren ist allerdings keines mehr dazugekommen. Erst wurde der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler an den FC Ingolstadt verliehen, dann an HJK Helsinki. Sein Vertrag beim finnischen Meister endete mit dem Jahreswechsel. Auf Schalke gilt das Arbeitspapier des Eigengewächses bis zum Ende dieser Spielzeit.