Bundesliga: VfL Bochum verliert XL-Test gegen Drittligisten

Auch im vierten Testspiel der Vorbereitung gab es für den VfL Bochum keinen Sieg. Gegen Drittligist SC Verl verlor das Team von Thomas Letsch in 120 Minuten mit 0:2 (0:1).

Zum Abschluss des Fußballjahres 2022 ging es für den VfL Bochum noch einmal in einem ausgiebigen Testspiel zur Sache. In zwei Mal 60 Minuten traten die Bochumer kurz vor Weihnachten gegen den Drittligisten SC Verl an. Das Spiel erwies sich als echter Härtetest für den VfL. Am Ende war nichts zu holen. Die Bochumer unterlagen 0:2.

Thomas Letsch entschied sich, sein Team in der Halbzeit jeweils komplett durchzutauschen. In beiden Spielhälften stand ein Mix aus Stamm- und Ergänzungsspielern auf dem Rasen. Im ersten Durchgang bekam die Elf um Manuel Riemann, Danilo Soares und Anthony Losilla ordentlich Probleme mit den mutigen Verlern. Bereits nach 13 Minuten musste Soares als letzter Mann das Foul ziehen. In einem Pflichtspiel hätte das wohl die Rote Karte nach sich gezogen, so kam der Außenverteidiger mit Gelb davon.

Kurz darauf ging Erhan Masovic im eigenen Strafraum zu ungestüm in den Zweikampf – Elfmeter! Vinko Sapina schnappte sich den Ball, aber knallte ihn an den rechten Pfosten (18.). In Folge war das Spiel ausgeglichen, wirklich gefährlich wurde der VfL aber nicht. Stattdessen schraubte Nicolas Sessa den Ball von der Strafraumkante unhaltbar für Riemann in den Kasten und brachte den VfL in Rückstand (45.). Kurz vor der Pause dann doch mal eine gefährliche Aktion der Bochumer durch Silvere Ganvoula, doch Niclas Thiede parierte seinen Abschluss stark und sicherte die Halbzeitführung.

VfL Bochum 1. Halbzeit: Riemann – Janko, Masovic, Ordets, Soares – Osterhage, Losilla – Osei-Tutu (33. Bonga), Pannewig, Holtmann - Ganvoula Riemann – Janko, Masovic, Ordets, Soares – Osterhage, Losilla – Osei-Tutu (33. Bonga), Pannewig, Holtmann - Ganvoula VfL Bochum 2. Halbzeit: Johansson - Oermann, Lampropoulos, Heintz, Horn (101. Berisha) - Stöger, Njike-Nana - Zoller, Förster, Antwi-Adjej - Hofmann SC Verl: Thiede – Ochojski, Mikic, Otto, Paetow, Stöcker – Corboz, Sapina – Zografakis, Wolfram, Grodowski Schiedsrichter: Arne Aarnik Tore: 0:1 Sessa (45.), 2:0 Bürger (111.) Bes. Vorkomnisse: Sapina schießt Elfmeter an den Pfosten (18./SCV)

Hofmann trifft den Pfosten

Nach dem Seitenwechsel sollten es unter anderem Kevin Stöger, Simon Zoller, Philipp Förster und Philipp Hofmann besser machen. Doch auch diese Elf tat sich zunächst schwer. Stattdessen musste der eingewechselte Marko Johansson stark gegen Luca Stellwagen parieren (75.). Erst im Anschluss kam der VfL zu guten Gelegenheiten. Zunächst blockten die Gäste einen Schuss von Förster im Verbund (78.), dann schlenzte Hofmann den Ball nach Förster-Vorarbeit aus 16 Metern an den Pfosten (88.).

In der Schlussphase setzten beide Teams auf die Offensive. Und die Bochumer hatten Glück und Johansson. Zunächst scheiterte Eduard Probst im Eins gegen Eins am VfL-Keeper (100.), dann verfehlte Verls Stürmer das leere Tor aus fünf Metern (105.). Auf der Gegenseite hatte Zoller wiederum den Ausgleich auf dem Fuß. Nach einer Hereingabe vom jungen Florian Berisha verfehlte der völlig freie Bochumer allerdings das Tor (107.).

Besser machte es dann Leon Bürger für den SC Verl. Die Bochumer bekamen keinen Zugriff im Strafraum, der Achter des SCV bedankte sich und schob zur 2:0-Entscheidung ein (111.). Damit wartet der VfL nach den Niederlagen gegen PEC Zwolle (1:3) und den Karlsruher SC (1:2) und dem Unentschieden gegen den SC Paderborn (1:1) auch nach dem vierten Testspiel auf einen Sieg in der Vorbereitung. Im neuen Jahr starten die Bochumer am 2. Januar ins Training. Am 7. geht es dann ins Trainingslager nach Jerez. Das erste Pflichtspiel gegen Hertha BSC steht am 21. Januar an.