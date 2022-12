Der ehemalige Schalker Christian Pander bringt am Montag sein eigenes Buch auf den Markt. RevierSport hat vor der Veröffentlichung mit dem 39-Jährigen gesprochen.

Von 2001 bis 2011 trug Christian Pander das Trikot des FC Schalke 04. Der Linksverteidiger bestritt insgesamt 108 Pflichtspiele für seinen Herzensklub und wurde von den eigenen Fans im Jahr 2020 in die Schalker Elf des Jahrtausends gewählt ("Sky-Sport").

Viele schwere Verletzungen und einige Knieoperationen verhinderten noch mehr Einsätze für die Königsblauen. Seine Karriere beendete der gefürchtete Standardschütze im Jahr 2016, mittlerweile ist er als Mentaltrainer aktiv und gibt seine Erfahrungen weiter.

Doch damit nicht genug: Pander hat jetzt sogar sein eigenes Buch geschrieben, welches am 12. Dezember 2022 erscheint. Hinter dem Titel "Das Fußball-Mindset" verbirgt sich eine Lektüre, die auf jeden Lebensbereich übertragbar ist. Es zeigt auf, wie man Rückschläge überwindet und trotz des Erfolgs auf dem Boden bleibt. Außerdem spricht der frühere Nationalspieler in seinem Buch über das berüchtigte Innenleben eines Vereins, die unbequemen Wahrheiten des Profifußballs und erzählt, was ein Profi wirklich denkt und was man mit 18 mit dem ganzen Geld anfängt.

Dieses Buch ist demnach keine reine Biografie, sondern hält einige Überraschungen und bislang unbekannte Details über das Profigeschäft parat. "Ich bin sehr happy, dass die Veröffentlichung kurz bevorsteht. Das war schon ein anstrengender Prozess, aber nichtsdestotrotz bin ich sehr glücklich mit dem Resultat. Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Buch", freut sich Pander.

Dieses Buch ist nicht nur für Fußballer, sondern kann auch für andere Lebensbereiche hilfreich sein. Christian Pander.

Gegenüber RevierSport erklärt der Ex-Profi die verschiedenen Inhalte seines Buches: "Es geht dort nicht nur um meine Biografie und Geschichte, sondern das Buch soll auch eine Hilfe darstellen für Personen, die in herausfordernden Situationen sind. Es ist ein inaktives Buch mit QR-Codes. Wir wollen die Menschen nicht überfrachten mit dem Thema Mentaltraining. Jeder, der sich aber intensiver mit dem Thema beschäftigen möchte, kann einfach einen QR-Code scannen und landet dann auf unserer Website – dort bekommt man verschiedenste Inhalte aus dem Mentaltraining. Dieses Buch ist nicht nur für Fußballer, sondern kann auch für andere Lebensbereiche hilfreich sein."