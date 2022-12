VfL Bochum: Asano, Mousset, Gamboa - so ist der Personalstand vor dem ersten Test

Das erste Winter-Testspiel des VfL Bochum naht. Trainer Thomas Letsch gibt Auskunft über die Personalsituation.

Der VfL Bochum will am bestreitet am Mittwoch das erste Testspiel der Wintervorbereitung. Der niederländische Zweitligist PEC Zwolle kommt nach Essen. Trainer Thomas Letsch erklärte bereits, in der Halbzeit komplett durchwechseln zu wollen, um möglichst vielen Spielern Einsatzzeit zu verschaffen.

Auf einige Profis muss der 54-Jährige allerdings verzichten. Das trifft zum Beispiel auf die schon länger verletzten Dominique Heintz, Jacek Goralski und Paul Grave zu. Abwehrmann Heintz laboriert an Rückenproblemen, Goralski kämpft mit einer Muskelverletzung, Ersatzkeeper Grave hat es an der Schulter. "Sie sind noch nicht so weit", sagte Letsch am Dienstag.

Zudem müssen die Bochumer vorerst auf Cristian Gamboa verzichten. Der Rechtsverteidiger verletzte sich im Training an den Bauchmuskeln. Letsch hofft auf eine schnelle Rückkehr des Costa Ricaners, "es kann aber noch dauern". Gegen Zwolle wird auch Kevin Stöger nicht mit dabei sein. Bochums Zehner steigt erst am Donnerstag wieder ins Teamtraining an.

Ebenfalls am Donnerstag zurückerwartet wird Takuma Asano. Der Offensivmann war erst am Dienstagabend mit der japanischen Nationalelf aus der WM ausgeschieden. Da half auch Asanos verwandelter Strafstoß im Elfmeterschießen gegen Kroatien nicht. Dennoch rechnet Letsch mit einem "positiv gestimmten" Rückkehrer. "Japan hat in einer schwierigen Gruppe das Achtelfinale erreicht und er hat gegen Kroatien einen Elfmeter versenkt."

VfL Bochum: Letsch kündigt Mousset-Einsatz an

Derweil kündigte der Coach an, dass Lys Mousset gegen Zwolle auflaufen wird. Der Sommer-Zugang ist noch ohne Einsatz für Bochum, stand erst einmal im Spieltagskader. Zeitweise fehlte er sogar im Training - zu groß sollen seine körperlichen Defizite gewesen sein.

Doch jetzt kann sich der Franzose für die Rückrunde anbieten - allerdings nicht auf seiner gewohnten Position. Denn der Platz im Sturmzentrum ist am Mittwoch laut Letsch für Philipp Hofmann und Silvere Ganvoula reserviert. So wird Mousset wohl hinter den Spitzen oder auf dem Flügel agieren. "Als Innenverteidiger werde ich ihn jedenfalls nicht aufbieten", scherzte Letsch. mit gp