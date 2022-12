Schalke: Weiterer Testspiel-Gegner fix - S04 trifft auf einen Meister

Der FC Schalke 04 hat einen weiteren Termin in seiner Winter-Vorbereitung festgezurrt: ein Testspiel während des Trainingslagers in der Türkei.

Der FC Schalke 04 testet im Laufe der Winter-Vorbereitung gegen den Schweizer Meister FC Zürich. Das gaben die Königsblauen am Donnerstag bekannt.

Die Partie steigt im Rahmen des Trainingslagers im türkischen Belek. Sie wird am 7. Januar 2023 um 15.30 Uhr angepfiffen. In Belek bereitet sich S04 vom 2. bis zum 11. Januar auf die Restrunde in der Bundesliga vor. Drei Tage nach dem Duell mit Zürich trifft das Team von Thomas Reis in der Türkei zudem auf den 1. FC Nürnberg.

Schalkes Vorbereitung in der Übersicht

Mittwoch, 30. November: Leistungstests nach der Winterpause

Donnerstag, 1. Dezember: Trainingsauftakt in Gelsenkirchen

Samstag, 3. Dezember (10 Uhr): Erstes öffentliches Training nach der Winterpause

Freitag, 9. Dezember (19 Uhr): Rapid Wien - Schalke 04

Samstag, 10. Dezember: Rückreise aus Wien

Freitag, 16. Dezember: Hajduk Split - Schalke 04

Samstag, 17. Dezember: Rückreise aus Split

Donnerstag, 22. Dezember (19 Uhr): VfL Osnabrück - Schalke 04

23. Dezember bis 1. Januar 2023: Weihnachtspause mit individuellen Trainingsplänen

2. bis 11. Januar 2023: Trainingslager in Belek

Samstag, 07. Januar 2023 (15.30 Uhr / in Belek): FC Zürich - Schalke 04

Dienstag, 10. Januar 2023 (15.30 Uhr / in Belek): 1. FC Nürnberg - Schalke 04

Zwischen 12. und 21. Januar ist noch ein Testspiel geplant

Samstag, 21. Januar (15.30 Uhr / Bundesliga-Start): Eintracht Frankfurt - Schalke 04