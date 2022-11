Nach langen Pausen: Zwei BVB-Profis sind zurück im Training

Borussia Dortmund hat in dieser Saison mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Zwei Profis sind immerhin auf den Trainingsplatz zurückgekehrt.

Auf dem Trainingsgelände von Borussia Dortmund ist zurzeit nicht viel los. Elf Profis befinden sich derzeit bei der WM in Katar, die übrigen Lizenzspieler nehmen an einer Marketingreise durch Südostasien teil.

Doch ein Duo trainierte am Samstag in Dortmund-Brackel. Mahmoud Dahoud und Jamie Bynoe-Gittens stehen nach längeren Verletzungspausen seit Samstag wieder auf dem Platz und arbeiten an ihrem Comeback. Das zeigte der BVB in einem auf Social Media veröffentlichten Video. Dort ist zu sehen, wie die Profis Übungen mit einem Trainer absolvieren und Hindernisse umdribbeln.

Offensiv-Youngster Bynoe-Gittens (18 Jahre) und der zentrale Mittelfeldspieler Dahoud (26) fehlen dem BVB schon seit vielen Wochen. Beide hatten sich Schulterverletzungen zugezogen und mussten operiert werden. Dahoud verpasste bereits 19 Partien, Bynoe-Gittens fiel für bisher 17 Spiele aus.





BVB-Trainer Edin Terzic musste während der durchwachsenen Hinrunde noch auf weitaus mehr Profis verzichten. Derzeit stehen neben Dahoud und Bynoe-Gittens auch Kapitän Marco Reus (Sprunggelenksentzündung), Sebastien Haller (Hodenkrebs), Mateu Morey (Knie-OP), Marius Wolf (Gleichgewichtsstörung), Tom Rothe (Knochenstauchung) und Anthony Modeste (Leisen-OP) auf der Verletztenliste.