VfL Bochum: „Das braucht es, um am Ende die Klasse zu halten“

Der VfL Bochum gewinnt beim FC Augsburg sein erstes Auswärtsspiel. Vor der langen Winterpause holten die Bochumer zwei Siege in Folge und bestätigten den Aufwärtstrend.

Nach dem ersten Auswärtssieg der Saison war beim VfL Bochum die Erleichterung zu spüren. Beim FC Augsburg stand nach einer stark umkämpften Partie ein 1:0-Erfolg – der zweite Sieg in Serie, mit dem der VfL in die Winterpause geht. Zumindest sportlich war die Reise in die Fuggerstadt der letzte Pflichttermin des Jahres.

Denn ein wichtiges Ereignis steht den Bochumern noch ins Haus. „Jetzt wird noch die Jahreshauptversammlung am Dienstag Thema sein und dann werden wir uns in aller Seriosität auf die Rückrunde vorbereiten“, beschrieb Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport, die nächsten Tage an der Castroper Straße.

Dass es mit Rückenwind in die WM-Pause geht, hatte der VfL in Augsburg einer disziplinierten Leistung zu verdanken. „Der Sieg war hochverdient, wir hätten in der ersten Halbzeit schon in Führung gehen müssen“, beschrieb Fabian. „Dann haben wir auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite, aber wie wir das hinten weg verteidigt haben, war eine geschlossene und kämpferisch extrem gute Leistung. Das braucht es, um hier auswärts einen Sieg zu holen und am Ende auch die Klasse zu halten.“

Und nach zuvor sieben Spielen ohne Zähler in der Fremde war es umso wichtiger, in Augsburg die drei Zähler mitzunehmen. „Es war an der Zeit, auswärts zu punkten“, war auch Fabian erleichtert und lobte: „Insgesamt muss man der Mannschaft heute ein Riesenkompliment machen, das war sehr sehr gut heute. Der Trend ist gut, nicht nur von der Art und Weise, sondern auch von den Punkten.“

Nach WM-Pause gegen Hertha BSC

Auch Philipp Hofmann war stolz auf seine Mannschaft. „Alle haben heute wieder gut gearbeitet. Wir wussten alle, dass es ein umkämpftes Spiel mit vielen Zweikämpfen werden würde, das haben wir alle angenommen und am Ende auch verdient gewonnen“, sagte der Stürmer. „Wir haben alle super gefightet, gehen positiv in die Pause und können heute die Rückfahrt genießen.“

Weiter geht es für den VfL Bochum nach der langen Winterpause mit dem Heimspiel gegen Hertha BSC am 21. Januar. Mit einem Sieg könnte der VfL die Hauptstädter überholen und die Abstiegsränge verlassen. mit gp