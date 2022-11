Bundesliga: Deshalb werden Auswärtsspiele über Abstieg entscheiden

Der FC Schalke und VfL Bochum stehen nicht auf einem direkten Abstiegsplatz in der Fußball-Bundesliga - wenn man nur die Heim-Tabelle betrachtet.

Vor ein paar Wochen wurden der VfL Bochum und der FC Schalke in der Fußball-Bundesliga als sichere Absteiger gehandelt. Unter der Woche konnten beide Ruhrpott-Klubs - jeweils zuhause - dreifach punkten. Für den Klassenerhalt wird aber entscheidend sein, welcher Abstiegskandidat sich auswärts stabilisiert - wie ein Blick in die Statistik verrät.

Die derzeitige Tabellen-Situation gestaltet sich folgendermaßen: Schalke ist Tabellenschlusslicht (neun Punkte), Bochum (zehn) belegt ebenfalls einen direkten Abstiegsplatz, der Abstand auf Hertha BSC (elf) und damit den Relegationsplatz ist minimal. Am rettenden Ufer verweilt derweil der VfB Stuttgart, der sich durch den späten 2:1-Sieg im direkten Duell mit der Hertha auf 14 Punkte steigern konnte - natürlich im heimischen Stadion.

Denn eine Sache eint die untersten vier der Liga: Wenn nur die Heimtabelle zählen würde, würde derzeit keiner direkt absteigen. Stuttgart und Bochum konnten bereits drei Partien zuhause gewinnen, Hertha und Schalke kommen immerhin auf sieben Punkte. Den direkten Gang in die zweite Liga müssten Mainz 05 und FC Augsburg antreten.

Doch bekanntermaßen ist im Fußball kein Platz für Konjunktive und Auswärtspunkte zählen genauso viel. Doch nur Hertha konnte in der bisherigen Saison einen Sieg in der Fremde holen. Stuttgart und Schalke punkteten immerhin durch drei bzw. zwei Unentschieden. Der VfL hat jedes einzelne Spiel außerhalb des Ruhrstadions verloren.

VfL-FCA: Auswärtsschwäche trifft auf Heimschwäche

"Wenn Sie eine Lösung haben, wie wir auswärts punkten, lassen Sie es mich bitte wissen." Die Bitte von Bochum-Trainer Thomas Letsch an die anwesenden Journalisten nach dem 2:1-Heimsieg gegen Gladbach war zwar als Spaß gemeint, hätte aber durchaus seine Berechtigung. "Es ist schwer zu erklären. Wir haben uns teilweise nicht belohnt durch eigene Fehler, die wir komischerweise zuhause weniger machen."

Die nächste und theoretisch größte Chance bietet sich dem VfL am Samstag (12. November, 15:30 Uhr). Dann steht zum Jahresabschluss die Auswärtspartie beim FC Augsburg an - der auswärtsschwächsten Mannschaft. Hertha und Schalke (im Topspiel gegen Bayern München) haben Heimspiele, Stuttgart muss in Leverkusen ran.