VfL Bochum: "Grenzgänger" mit Hoffnung auf WM - Deshalb läuft es bei Antwi-Adjei

Christopher Antwi-Adjei ist einer der Gewinner des VfL Bochum unter Thomas Letsch. Gegen Borussia Mönchengladbach erzielte er sein erstes Saisontor.

Über sein erstes Saisontor durfte sich Christopher Antwi-Adjei gleich doppelt freuen. Zunächst hatte der Schiedsrichter-Assistent die Fahne gehoben, doch nach kurzer Überprüfung wurde der Führungstreffer des VfL Bochum beim 2:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach anerkannt. Der Flügelflitzer belohnte sich damit bereits nach sieben Minuten für seine Leistungen der letzten Wochen.





"Ich hatte mich eigentlich schon darauf eingestellt, dass es gleich weitergeht mit dem Spiel und das Tor nicht zählt", so die Sicht des 28-Jährigen, der im Laufe der Partie immer wieder zum Grenzgänger mutierte. "Ich war heute sehr oft im Abseits, immer an der Grenze und bei dem Tor wurde ich dafür belohnt." Apropos Belohnung: Die steigende Formkurve scheint eng mit dem Trainerwechsel zusammenzuhängen.

Gewinner des Trainerwechsels

"Vorher hatte ich nicht so das Vertrauen. Ich hab da nicht schlechter trainiert als jetzt, aber ich musste damit klarkommen." In sechs Partien unter Ex-Trainer Thomas Reis kam er nur auf magere 19 Minuten Einsatzzeit, wurde dreimal gar nicht erst in den Kader berufen. Unter Thomas Letsch kam Antwi-Adjei dagegen in jedem Spiel zum Einsatz, zunächst als Einwechselspieler, in vier der letzten fünf Partien dann von Beginn an.

"Man kann schon sagen, dass der neue Trainer mir mehr Vertrauen schenkt und ich bin natürlich froh, mehr Spielzeit zu bekommen." Über dieses Empfinden freute sich selbstverständlich vor allem derjenige, dem es zu verdanken ist. "Ich habe volles Vertrauen zu ihm. Wenn er das spürt und so zurückzahlt, dann haben wir nicht viel falsch gemacht", so Letsch.

Hoffnung auf WM-Teilnahme in Katar

"Christopher ist ein super Junge, sehr clever im Spiel gegen den Ball, im Defensivverhalten", ist sich der Trainer durchaus bewusst, was er an dem 28-Jährigen hat. "Sein Speed ist unfassbar. Genauso, wie er das Tor macht, will ich ihn haben, dass er in die Tiefe geht. Jetzt hoffe ich nur noch, dass er die WM spielt."

Mit seinen jüngsten Auftritten im VfL-Trikot darf sich Antwi-Adjei berechtigte Hoffnungen machen, der Nationalmannschaft von Ghana in Katar anzugehören. "Ich weiß nicht genau, wann nominiert wird. Schauen wir mal, ich hoffe es natürlich." Bis dahin richte sich der Blick aber erstmal auf das wichtige letzte Spiel vor der Winterpause am Samstag (12. November, 15:30 Uhr) gegen den FC Augsburg.