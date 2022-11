VfL Bochum: Weiter fünf Ausfälle, kleine Rotation denkbar, Riemann bleibt im Tor

Noch zwei Spiele hat der VfL Bochum vor der Winterpause, um sein Punktekonto aufzustocken. So ist die Lage vor dem Spiel gegen Gladbach.

Am Dienstag (20:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach und am Samstag (15:30 Uhr) beim FC Augsburg. Zwei Bundesliga-Spiele vor der langen Winterpause, zwei Partien, um für eine etwas bessere Stimmung zu sorgen beim VfL Bochum.

Und da auswärts nichts geht beim VfL (sieben Spiele, sieben Niederlagen) muss die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch am Dienstag gegen Gladbach etwas holen. Ansonsten droht die Mannschaft im Tabellenkeller früh den Anschluss zu verlieren, was auch schlimm wäre, wenn es darum geht, neue Spieler im Winter nach Bochum zu holen.

Niemand möchte sich einem Himmelfahrtskommando anschließen. Vor den 90 Minuten - erstmals für ihn zuhause unter Flutlicht - betont der VfL-Coach: "Ich durfte die Heimspiel-Atmosphäre jetzt zweimal bei Tageslicht genießen und habe gehört, dass es unter Flutlicht noch schöner ist. Darauf freue ich mich. Wir wollen dieses Spiel erneut gewinnen, das würde uns mit Blick auf die Tabelle gut tun."

Personell hat sich in den wenigen Tagen seit der Niederlage beim BVB nicht getan. Der VfL muss auf fünf Spieler verzichten. Denn Paul Grave, Jacek Goralski, Takuma Asano, Erhan Masovic und Dominique Heintz fehlen, lediglich bei Asano und Masovic besteht zumindest die Hoffnung auf einen Einsatz am Wochenende in Augsburg, für den Rest ist das Spieljahr 2022 beendet.

VfL Bochum: Innenverteidigung bleibt bestehen, auch Riemann spielt

Mit Blick auf Gladbach schließt Letsch eine "große Rotation aus", vereinzelte Wechsel sind aber denkbar. Zum Beispiel im defensiven Mittelfeld, wo Konstantinos Stafylidis gegen den BVB auflief, das könnte sich nun ändern. Letsch: "Er hat genau das gemacht, was wir uns erhofft haben, er hat etwas mehr Stabilität reingebracht. Mir hat das gefallen. Bei ihm ist die Frage, ob er in der Lage ist, drei Partien in einer Woche zu absolvieren. Er ist ein Kandidat, wo wir überlegen, ob es Sinn macht, ihn am Dienstag zu schonen. Ich denke, dass drei Partien in einer Woche zu viel für ihn sind."

Keine Wechsel wird es in der Innenverteidigung geben, da legte Letsch sich fest. Bedeutet: Auch gegen Gladbach werden Ivan Ordets und Vasilios Lampropoulos das Zentrum der Viererkette bilden. Und das gegen einen Gegner, der gerne viel am Ball ist, wie Letsch weiß: "Die Borussia definiert sich klar über das Ballbesitz-Spiel. Sie haben mit Weigl, Koné und Kramer gute Fußballer, mit Plea und Thuram vorne viel Geschwindigkeit. Hinten haben sie wie wir ein paar personelle Probleme."

Apropos Probleme in der Defensive. Hier hat auch Bochums Torwart Manuel Riemann zuletzt nicht immer glücklich ausgesehen. Einen Wechsel zwischen den Pfosten schließt Letsch aber aus. "Manuel Riemann wird gegen Gladbach spielen. Es geht nicht darum, alles immer sofort in Frage zu stellen. Beim dritten Gegentor in Dortmund haben wir als gesamte Mannschaft zu viele Fehler gemacht, das war nicht nur Manus Ding."