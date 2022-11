Einst spielte Benjamin Goller in der Schalker Knappenschmiede. Inzwischen spielt er für Werder Bremen. Ausgerechnet gegen den S04 könnte er sein erstes Saisonspiel machen.

Vor ziemlich genau sechs Jahren machte Benjamin Goller beim FC Schalke 04 auf sich aufmerksam. In seinem ersten A-Jugend-Jahr bei den Königsblauen erzielte er beide Treffer zum 2:1-Heimsieg gegen die U19 von Borussia Dortmund.

Nachhaltig durchsetzen konnte er sich damals aber nicht. Nach seinem zweiten A-Jugend-Jahr kickte er noch ein Jahr in der U23 des S04. In der Bundesliga kickte der früh in der Jugend von den Stuttgarter Kickers verpflichtete Außenstürmer für Schalke nicht. Wohl aber in der Champions League. Beim bedeutungslosen 1:0 gegen Lok Moskau stand Goller im Dezember 2018 eine Stunde auf dem Platz.

Weil ihm die Verantwortlichen den Bundesligadurchbruch auf Schalke damals nicht zutrauten und er deshalb unzufrieden war, wechselte er zu Werder Bremen. Dort spielte er sofort in seiner ersten Saison zehnmal in der Eliteklasse, wurde dann aber für drei Jahre nach Karlsruhe, Darmstadt und nochmal Karlsruhe ausgeliehen.

Seit dieser Saison ist Goller zurück in Bremen und will einen neuen Anlauf nehmen. Zu Einsätzen kam der inzwischen 23-Jährige bislang noch nicht. Nur sechsmal stand er überhaupt im Spieltagskader. Sein letztes Spiel in der Bundesliga absolvierte er im Januar 2020. Das könnte sich nun ausgerechnet gegen seinen alten Verein Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr) ändern.

Er kennt unsere Abläufe und macht es im Training grundsätzlich gut Bremens Trainer Ole Werner über Benjamin Goller

Denn Werder Bremen hat Probleme auf den Außenbahnen. Weil das Spieljahr für Felix Agu (Patellasehne) beendet ist und Lee Buchanan (Erkrankung) gegen den Tabellenletzten nicht mitwirken kann, winkt Goller zumindest ein Bankplatz. Das sagte auch Bremens Trainer Ole Werner vor dem Spiel gegenüber der "Deichstube". „Benni hat eigentlich eine sehr gute Vorbereitung bei uns gespielt, gerade zu Beginn“, sagte Werner. „Leider hat er sich dann verletzt. Und dann ist es so gewesen, wie es dann manchmal halt kommt: Wenn es die anderen Jungs auf seiner Position gut machen, dann ist die Tür für einen längeren Zeitraum ein Stück weit zu.“ Doch Werner machte ihm Hoffnung: „Er kennt unsere Abläufe und macht es im Training grundsätzlich gut, das kann ich nicht anders über Benni sagen“, meinte der Werder-Traner. „Deshalb kommt er auch in Frage, im Fall der Fälle auf dem Platz zu stehen.“

Wohl eher nicht von Beginn an, denn Michell Weiser ist auf Gollers Lieblingsposition als Rechtsaußen gesetzt. Doch sollte er im Laufe des Spiels eingewechselt werden, könnte er sein erstes Bundesligator ausgerechnet gegen den FC Schalke 04 erzielen.