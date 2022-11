VfL Bochum: In Wolfsburg "viel zu wenig gelaufen" - Losilla fordert mehr Intensität beim BVB

Am Samstag (15:30 Uhr) muss der VfL Bochum beim BVB antreten. Im Gepäck schöne Erinnerungen, aber auch eine miese Auswärtsbilanz.

Saisonübergreifend hat der VfL Bochum sieben Partien in der Fußball-Bundesliga verloren. Teils mit vielen Gegentoren, teils mit richtig schlechten Leistungen.

Da kommt ein Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund eigentlich nicht zur rechten Zeit, oder doch? Auf jeden Fall haben die Bochumer an den letzten Auftritt beim BVB gute Erinnerungen. Denn es war der letzte Auswärtssieg, vor 8000 mitgereisten Fans gab es einen 4:3-Erfolg.

Kevin Stöger betont daher vor den 90 Minuten: "Die, die im letzten Jahr dabei waren, werden das Gefühl mitnehmen. Vor allem das Gefühl, wie es war, nach dem Sieg mit den Fans in Dortmund zu feiern. Aber du musst beim BVB auch das nötige Glück haben, das wollen wir durch einen großen Kampf auf unsere Seite ziehen."

Den gab es zuletzt beim 0:4 beim VfL Wolfsburg nicht. Spieler, Trainer und Verantwortliche waren sprachlos nach der Klatsche in der VW-Stadt. Auch VfL-Kapitän Anthony Losilla legt den Finger noch einmal in die Wunde, nachdem vor allem die Laufleistung einer Katastrophe glich: "Wolfsburg war in vielen Bereichen zu wenig. Wir müssen nur auf die Statistiken schauen, wir sind viel weniger gelaufen, wir hatten viel weniger Sprints. Das spricht gegen uns. Die Intensität muss höher sein als beim Gegner, sonst haben wir keine Chance."

Es gab viel zu besprechen, es wurde etwas lauter und persönlicher Kevin Stöger

Warum das auswärts so ist, zuhause jedoch zuletzt ordentliche Auftritte dabei waren, kann niemand so recht erklären. Die Analyse nach dem Spiel war daher diesmal etwas anders, wie Stöger berichtet: "Die Aufarbeitung war nicht ganz so wie sonst. Es gab viel zu besprechen, es wurde etwas lauter und persönlicher. Wir sind danach aber schnell wieder zum Thema Dortmund gekommen."

Wo niemand etwas vom VfL erwartet, vielleicht erleichtert das das Auftreten. Stöger ist auf jeden Fall heiß: "Wir haben keine Angst, wir freuen uns auf die Aufgabe beim BVB, unsere geilen Fans sind dabei. Es gibt wenig bessere Spiele."

Und Angreifer Philipp Hofmann ergänzt: "Wir freuen uns trotzdem, auch wenn ich es nicht erklären kann, warum wir auswärts so erschreckend spielen. Wir wollen nun im Derby unbedingt ein anderes Gesicht zeigen." gp / cb