Schalke-Schock: Jahr 2022 für Thomas Ouwejan beendet

Schalke 04 muss in den letzten Spielen vor der Winterpause auf Thomas Ouwejan verzichten. Der Niederländer hat sich am Knie verletzt.

Schlechte Nachrichten für den FC Schalke 04. Das Bundesliga-Schlusslicht muss in den letzten drei Partien vor der Winterpause auf Thomas Ouwejan verzichten. Das teilten die Königsblauen am Mittwochvormittag mit. Der Linksverteidiger hatte sich bei der 0:2-Niederlage gegen den SC Freiburg am Innenband des linken Knies verletzt. Ouwejan musste bereits nach 35 Minuten das Spielfeld verlassen, für ihn kam Kerim Calhanoglu in die Partie. Zur exakten Diagnose machte Schalke keine Angaben.

Ouwejan hatte sich das Knie bei einer Grätsche gegen Ritsu Doan verdreht. "Es ist wohl etwas überdehnt", meinte er nach dem Spiel. "Mein Knie ist ganz fest und ich konnte nicht mehr sprinten." Ouwejan hatte noch versucht, einige Minuten durchzuhalten, merkte jedoch schnell, dass es nicht mehr weiter ging.

Schalke hat große Verletzungssorgen in der Abwehr

Der 26-Jährige ist nicht der einzige Spieler, der Neu-Trainer Thomas Reis gegenwärtig fehlt. Bis zum Jahresende stehen zudem auch die Innenverteidiger Leo Greiml (Meniskus-OP), Marcin Kaminski (Schnittwunder an der Wade), Ibrahima Cissé (Muskelverletzung) und Sepp van den Berg (Bänderverletzung) nicht zur Verfügung. Gleiches gilt für Mittelfeldmann Rodrigo Zalazar (Mittelfußbruch). Als Reaktion auf die zahlreichen Ausfälle insbesondere in der Defensive hatte Schalke erst kürzlich den vereinslosen Innenverteidiger Thimothee Kolodziejczak verpflichtet.

Ouwejan, der in der Aufstiegssaison zu den absoluten Leistungsträgern bei den Schalkern gehörte und an zahlreiche Toren beteiligt war, ist wie die komplette S04-Mannschaft noch nicht richtig in Schwung gekommen. Dennoch war der Niederländer zumeist weiterhin Stammspieler, lediglich zwei Spiele verpasste er. In zehn Partien gelang ihm in dieser Saison bislang eine Vorlage.