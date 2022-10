VfL Bochum: Der Sportchef bedankt sich nach "Katastrophen-Auftritt" bei den Fans

Spieler und Fans des VfL Bochum waren nach dem 0:4 in Wolfsburg sehr enttäuscht. Das gilt auch für die Klub-Verantwortlichen. Der Sportchef war niedergeschlaen.

Was ist auswärts mit dem VfL Bochum los? Diese Frage gilt es in den nächsten Tagen für alle Verantwortlichen, samt der VfL-Profis, zu beantworten.

Denn nach der neuerlichen Pleite in der Fremde, dem 0:4 in Wolfsburg, muss Bochum schnell Antworten finden. Auch die Verantwortlichen wissen, dass der Klassenverbleib einzig und allein mit guten Heim-Auftritten nicht realisierbar ist. Sechs Spiele, sechs Niederlagen, so lautet die Bilanz in der Fremde.

Und am nächsten Wochenende muss der VfL wieder reisen. Einige Kilometer weiter im Ruhrgebiet Richtung Dortmund. Der BVB wartet dann auf Bochum.

Dass die Mannschaft ein völlig anderes Gesicht als in Wolfsburg zeigen muss, ist jedem Bochumer bewusst. "Das war ein katastrophaler Auftritt von uns. Wir haben auch in der Höhe verdient verloren. So kann man in der Fußball-Bundesliga nicht bestehen. Wir haben all das, was wir gegen Union Berlin so gut gemacht haben, in Wolfsburg in Gänze vermissen lassen", fasste Patrick Fabian gegenüber RevierSport das 0:4 zusammen.

Weiter sagte der Sportchef: "Das ist einfach brutal frustrierend und enttäuschend. Die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen ist einfach nicht zu erklären und da müssen wir dringend Lösungen finden."





Die 3000 nach Wolfsburg mitgereisten VfL-Fans waren natürlich auch stinkig. Sportchef Fabian zeigte Verständnis für die Fans und meinte: "Mir tut es für die Fans weh, die uns in so einer großen Zahl so gut unterstützt haben und dann so etwas zu sehen bekommen. Wir müssen nun zusehen, dass wir nächste Woche in Dortmund so auftreten wie wir es in den Heimspielen gegen Frankfurt und Union getan haben." wozi mit gp