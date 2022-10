VfL Bochum: "Nächste Woche in Dortmund wird man definitiv einen anderen VfL sehen"

Große Enttäuschung beim VfL Bochum! Einmal mehr geriet der Ruhrpott-Klub in der Fremde mächtig unter die Räder. 0:4, so hieß es am Ende aus VfL-Sicht in Wolfsburg.

Der VfL Bochum reiste mit viel Selbstvertrauen nach Niedersachsen zum VfL Wolfsburg. Immerhin hatte der VfL am vergangenen Spieltag den 1. FC Union Berlin mit 2:1 besiegt. Daheim, "anne Castroper", ist der VfL stark. Nun wollten die Bochumer ihre guten Heimauftritte auch in der Fremde bestätigen. Doch das ging zum wiederholten Male - sechs Auswärtsspiele, sechs Niederlagen - schief. "Die ersten 15, 20 Minuten waren ordentlich und wir haben das gezeigt, was wir auch zuhause spielen. Dann waren wir gefühlt immer zu spät, bekommen zwei Standardtore. Das war einfach zu wenig die letzten 60, 65 Minuten", konstatierte Dominique Heintz nach dem 0:4 in Wolfsburg. Der Abwehrspieler sagte weiter: "Es ist einfach unsere Aufgabe anzulaufen, mit den Männern mitzugehen. Wenn wir das nicht machen, dann passiert so etwas wie in Wolfsburg. Wir haben alles rausgehauen, haben gekämpft. Es hat aber nicht funktioniert, weil wir einen Schritt zu spät waren." Wir freuen uns auf das Spiel in Dortmund. Das wird ein geiles Spiel. Nächste Woche in Dortmund wird man definitiv einen anderen VfL sehen. Das kann ich hier schon ankündigen. Wir wollen dort auf jeden Fall punkten. Kevin Stöger Ähnlich sah dies Kevin Stöger. Der Mittelfeldspieler legte den Finger in die Wunder und fand noch klarere Worte als sein Mannschaftskollege Heintz. "Die Enttäuschung ist riesengroß. Wir sind alle sehr, sehr sauer auf uns. Das war nicht der VfL, dass waren nicht wir. Das darf uns nicht noch einmal passieren. Die Wolfsburger haben das gut gemacht. Aber wir waren auch einfach nicht griffig genug, sind zu wenig gelaufen. So wird es schwer", fasste Stöger zusammen.

Der 29-jährige Österreicher wollte aber auch nicht zu lange mit der Wolfsburg-Pleite hadern und blickte, wie auch die 3000 mitgereisten VfL-Fans, bereits Richtung nächsten Samstag. Dann geht es wieder in die Fremde - zu Borussia Dortmund. "Wir freuen uns auf das Spiel in Dortmund. Das wird ein geiles Spiel. Nächste Woche in Dortmund wird man definitiv einen anderen VfL sehen. Das kann ich hier schon ankündigen. Wir wollen dort auf jeden Fall punkten", verspricht Stöger. Er verriet auch, wie die Stimmung nach dem Spiel in der Kurve bei den Fans war. Stöger: "Die Fans haben uns gesagt, dass wir uns den Arsch aufreißen sollen. Das werden wir auch machen. Einige Fans sind sauer, dass ist normal. Es wäre auch komisch, wenn das nicht der Fall wäre. Solche Spiele gibt es leider, aber das darf uns nicht zu oft passieren." wozi mit gp

