Bundesliga: Spieltage 17 bis 19 angesetzt - die Termine von Schalke, Bochum, BVB

Die Bundesliga-Spieltage 17 bis 19 wurden zeitgenau angesetzt. Die Termine von Borussia Dortmund, Schalke 04 und dem VfL Bochum im Überblick.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die Bundesliga-Spieltage 17 bis 19 zeitgenau terminiert. Damit sind nun alle Partien bis Anfang Februar angesetzt.

Am 17. Spieltag, es ist die zweite Runde nach der Winterpause, wird unter der Woche gespielt. Borussia Dortmund gastiert mittwochs in einem der frühen Spiele bei Mainz 05 (25. Januar, 18.30 Uhr). Am folgenden Sonntag (29. Januar, 17.30 Uhr) steht das nächste Auswärtsspiel für den BVB an, dann geht es zu Bayer Leverkusen. Am Samstag, 4. Februar, empfangen die Borussen den SC Freiburg zur Nachmittagszeit (15.30 Uhr).

Der VfL Bochum gastiert in der Englischen Woche bei Bayer Leverkusen (Mittwoch, 25. Januar, 20.30 Uhr), ehe sie zweimal Samstagsnachmittags gefordert sind: Erst bei Mainz 05 (28. Januar, 15.30 Uhr), dann zuhause gegen die TSG Hoffenheim (4. Februar, 15.30 Uhr).

Für den FC Schalke 04 steht am 17. Spieltag ein Heimspiel gegen RB Leipzig am Dienstagabend (24. Januar, 18.30 Uhr) auf dem Programm. Weiter geht es mit dem West-Duell gegen den 1. FC Köln an einem Sonntagnachmittag (29. Januar, 15.30 Uhr). Eine Woche darauf trifft S04 zur Topspiel-Zeit am Samstagabend (28. Januar, 18.30 Uhr) auf Borussia Mönchengladbach.

Bundesliga: Die Spieltage 17 bis 19 im Überblick

17. Spieltag

Dienstag, 24. Januar 2023:

Schalke 04 - RB Leipzig (18.30)

Bayern München - 1. FC Köln (20.30)

TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart (20.30)

Hertha BSC - VfL Wolfsburg (20.30)

Mittwoch, 25. Januar 2023:

FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund (18.30)

Bayer Leverkusen - VfL Bochum (20.30)

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt (20.30)

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach (20.30)

Werder Bremen - 1. FC Union Berlin (20.30)

18. Spieltag

Freitag, 27. Januar 2023:

RB Leipzig - VfB Stuttgart (20.30)

Samstag, 28. Januar 2023:

SC Freiburg - FC Augsburg (15.30)

FSV Mainz 05 - VfL Bochum (15.30)

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach (15.30)

Hertha BSC - 1. FC Union Berlin (15.30)

Werder Bremen - VfL Wolfsburg (15.30)

Bayern München - Eintracht Frankfurt (18.30)

Sonntag, 29. Januar 2023:

Schalke 04 - 1. FC Köln (15.30)

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (17.30)

19. Spieltag

Freitag, 3. Februar 2023:

FC Augsburg - Bayer Leverkusen (20.30)

Samstag, 4. Februar 2023:

Borussia Dortmund - SC Freiburg (15.30)

1. FC Union Berlin - FSV Mainz 05 (15.30)

1. FC Köln - RB Leipzig (15.30)

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC (15.30)

VfL Bochum - TSG Hoffenheim (15.30)

Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 (18.30)

Sonntag, 5. Februar 2023:

VfB Stuttgart - Werder Bremen (15.30)

VfL Wolfsburg - Bayern München (17.30)