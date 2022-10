BVB-Ultras boykottieren Champions-League-Spiel in Kopenhagen

In zwei Wochen gastiert Borussia Dortmund in der Champions League beim FC Kopenhagen. Die Ultras des BVB boykottieren die Partie.

Wenn Borussia Dortmund zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase in zwei Wochen (2. November) beim FC Kopenhagen gastiert, werden die Ultras des BVB nicht mit dabei sein. In einem von "The Unity" veröffentlichten Statement haben die Gruppierungen angekündigt, die Partie zu boykottieren.

Hintergrund sind die Auflagen des Vereins für Ticketkäufer. Karten wurden ausschließlich an Mitglieder und personenbezogen verkauft. "Dieses Vorgehen des Vereins ist für uns aus mehreren Gründen nicht akzeptabel", schreiben die Ultras. "Damit kommt man zugleich ein Stück weit den Forderungen der dänischen Polizei entgegen, die Gästefans aus Dortmund am liebsten komplett verbieten würde."

Einen derartigen Antrag hatte die Kopenhagener Polizei nämlich bei der UEFA gestellt. Rund um das Hinspiel war es zu Ausschreitungen gekommen, in deren Folge der BVB zu einem Zuschauer-Teilausschluss auf Bewährung verurteilt wurde.

Die Ultras kritisieren unter anderem, dass eine Vereinsmitgliedschaft kein Kriterium für den Erwerb einer Karte seien dürfe. Zudem sei nicht auszuschließen, dass Sicherheitsbehörden die persönlichen Daten der Ticketinhaber nutzen wollen. Der BVB hatte allerdings betont, vertraulich mit den Informationen umzugehen.

"Es ist unsere oberste Priorität, bei jedem Spiel von Borussia Dortmund anwesend zu sein", heißt es in der Stellungnahme. Die Ultra-Gruppierungen seien kompromissbereit gewesen. "In Summe sind diese Bedingungen für uns jedoch nicht hinnehmbar. Wir haben uns daher schweren Herzens entschlossen, das Spiel in Kopenhagen nicht zu besuchen."