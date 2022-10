Schalke 04: Interimslösung nach Kramer-Trennung ist gefunden

Einen Tag nach der Entlassung von Frank Kramer hat der FC Schalke 04 eine Interimslösung präsentiert. Dieser Trainer sitzt Sonntag bei Hertha BSC auf der Bank.

Nun ist die Interimslösung klar: Nach der Entlassung von Frank Kramer wird Matthias Kreutzer das Team am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Hertha BSC als Interimstrainer bereuen. Das gaben die Königsblauen am Donerstagnachmittag bekannt. Dies sei in Abstimmung von der sportlichen Leitung mit dem Gesamtvorstand des Bundesligisten entschieden worden.

Unterstützt wird Kreutzer dabei vom gesamten Trainerteam um Mike Büskens, Beniamino Molinari und Simon Henzler.

„Das Trainer-Team angeführt von Matthias Kreutzer wird die Mannschaft in der kurzen Zeit, die zur Verfügung steht, bestmöglich auf das wichtige Spiel in Berlin vorbereiten“, erläutert die sportliche Leitung die Gründe für ihren Beschluss in einer Pressemitteilung. „ Wir werden für die Entscheidung über die Neubesetzung auf der Position des Chef-Trainers im Sinne des Clubs alle Optionen, die sich uns auch kurzfristig bieten, intensiv prüfen. Das ist unsere Verantwortung gegenüber den 165.000 Mitgliedern und Millionen von Fans.“

Kramer war am Mittwochmorgen nach der herben 1:5-Niederlage in der zweiten Runde des DFB-Pokal bei der TSG Hoffenheim von seinen Aufgaben entbunden worden. Der frühere Cheftrainer von Fortuna Düsseldorf und Arminia Bielefeld war letztendlich etwa drei Monate bei den Knappen tätig. Mit sechs Punkten aus den ersten zehn Spielen rangiert der FC Schalke 04 auf dem 17. Tabellenrang.

Am kommenden Wochenende kommt es dann zu einem wichtigen Duell im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga: Die Schalker treffen am Sonntag in Berlin auf Hertha BSC, aktuell 15. Mit einem Sieg wäre sogar der Sprung auf Platz 14 möglich, mit Kreutzer soll dies nun möglich gemacht werden.

Kreutzer kam im März 2019 als Co-Trainer und Videoanalyst zum Verein, arbeitete seit dem in dieser Rolle unter den verschiedenen Trainern. Zuvor hatte er beide Jobs bereits beim Hamburger SV inne.