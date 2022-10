RB Leipzig besiegt Hertha BSC und klettert in der Tabelle nach oben

RB Leipzig hat den Anschluss an die Europacup-Plätze in der Fußball-Bundesliga wieder hergestellt.

Das Team von Trainer Marco Rose gewann am Samstagabend gegen Hertha BSC dank einer starken ersten Halbzeit mit 3:2 (3:0) und feierte den vierten Sieg im fünften Heimspiel der Saison. Die Tore für den Champions-League-Teilnehmer erzielten Emil Forsberg (25. Minute), Abdou Diallo (30.) und Willi Orban (45.).

Die zuvor fünf Spiele in Folge ungeschlagenen Berliner verkürzten in der zweiten Hälfte durch einen Doppelschlag von Dodi Lukebakio (62./Handelfmeter) und Stevan Jovetic (64.), der Ausgleich gelang dem Hauptstadtclub aber nicht mehr.