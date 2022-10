Bundesliga: Stuttgart siegt im ersten Spiel nach Matarazzos Entlassung

Der VfB Stuttgart hat das erste Spiel nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo gewonnen. Im Duell der Champions-League-Teilnehmer kam Frankfurt zu einem 5:1-Heimsieg.

Der VfB Stuttgart hat das erste Spiel nach der Entlassung des ehemaligen Trainers Pellegrino Matarazzo in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Im Heimspiel gegen den VfL Bochum trafen beim 4:1 (2:1) am Samstag der überragende Silas Katompa Mvumpa (3. Minute/Foulelfmeter, 65.), Naouirou Ahamada (22.) und Wataru Endo (71.) für die von Interimstrainer Michael Wimmer betreuten Schwaben. Für die auswärts weiter sieglosen Bochumer war am zehnten Spieltag lediglich Simon Zoller (29.) erfolgreich.

Im Duell der beiden Champions-League-Teilnehmer kam Eintracht Frankfurt zu einem 5:1 (1:0)-Heimsieg gegen Bayer 04 Leverkusen. Daichi Kamada erzielte zwei Strafstoß-Tore (45.+5, 72.), Randal Kolo Muani (58.), Jesper Lindström per sehenswertem Heber (65.) und Lucas Alario (86.) schossen die weiteren Tore. Leverkusens Piero Hincapie sah Gelb-Rot (72.).

Einen 2:0 (1:0)-Sieg feierte der FSV Mainz 05 beim SV Werder Bremen. Der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach trennten sich 2:2 (1:1).