VfL Bochum: Stöger wieder da, Trio droht auszufallen

Kevin Stöger ist wieder im Mannschaftstraining des VfL Bochum. Drei weitere Spieler vom Frankfurt-Kader drohen auszufallen.

Kevin Stöger ist zurück auf dem Trainingsplatz des VfL Bochum. Nachdem der Spielgestalter des VfL Bochum das Training am Dienstagvormittag noch verpasst hatte, kehrte er bereits zur Nachmittagseinheit zurück und konnte auch am Mittwoch das komplette Programm absolvieren.

Der Österreicher hatte das Spiel gegen Eintracht Frankfurt wegen einer Coronainfektion verpasst. Er konnte sich am Dienstag freitesten und dann sämtliche ärztliche Tests und bürokratische Vorschriften – letztere sogar etwas schneller als zunächst erwartet – erfolgreich hinter sich lassen und beschwerdefrei mittrainieren. Damit ist der 29-Jährige eine Option für die Partie des VfL in Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr).

Förster und Stöger könnten auch zusammen loslegen in Stuttgart

Gegen Leipzig hatte Trainer Thomas Letsch überraschend auf den bis dahin gesetzten und besten Bochumer Feldspieler verzichtet, ihn zur Pause eingewechselt und hernach gelobt, dass er „der einzige war, der den Ball haben wollte“. Gegen Frankfurt sollte Stöger spielen. Die Virus-Erkrankung kam dazwischen – und sein vermeintlicher Vertreter Philipp Förster spielte groß auf.

Förster könnte aber auch mit Stöger zusammen spielen und eine spielstarke Doppel-Acht bilden; einer von beiden könnte sich dann im Wechsel weiter fallen lassen, die Übergänge vom Sechser zum Achter sind ja ohnehin fließend.

Förster ist gegen Frankfurt Bochums laufstärkster Spieler

Förster, in der Vorsaison noch für den kommenden Gegner Stuttgart am Ball, beeindruckte gegen die Eintracht jedenfalls erstmals in dieser Saison nicht nur als Torvorbereiter mit Standards (2) und Torschütze (1). Er war auch zweikampfstark und spulte die meisten Kilometer ab aller Akteure auf dem Platz. Mit 11,8 Kilometern laut der Daten vom „kicker“ toppte er unter anderem auch Laufwunder und Sechser Anthony Losilla (11,51 km). Spielen Förster und Stöger zu Beginn, müsste Patrick Osterhage wohl auf die Bank.

Vermutlich keine Option, jedenfalls nicht für die Startelf, sind dagegen Jacek Goralski (muskuläre Probleme), Konstantinos Stafylidis (laut Vereinsangaben weiterhin erkältet) und Saidy Janko (Knieblessur). Sie verpassten alle drei bisherigen Trainingseinheiten in dieser Woche - und es stehen nur noch zwei Einheiten an bis zum Anpfiff am Samstag. Zudem fallen freiwillig Lys Mousset (individuelles Fitnessprogramm) und unfreiwillig Takuma Asano (nach Innenbandanriss im Knie) aus.