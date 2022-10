Schalke stellt Jahrzehnte alte Negativ-Serie von RWO ein

Der FC Schalke 04 hat 0:4 gegen Bayer Leverkusen verloren. Damit stellen die Königsblauen eine mehrere Jahrzehnte alte Negativ-Serie von Rot-Weiß Oberhausen ein.

Beinahe drei Jahre sind vergangen, seit der FC Schalke 04 nach einem Bundesliga-Spiel vor dem Gästeblock feiern durfte. Inzwischen warten die Königsblauen seit 33 Partien auf einen Auswärtssieg im Oberhaus. Damit haben sie eine rund 50 Jahre alte Negativ-Serie von Rot-Weiß Oberhausen eingestellt. Die Fans von RWO mussten Anfang der 70er Jahre ebenfalls 33 erfolglose Begegnungen ihres Teams auf gegnerischen Plätzen mitansehen.

Der letzte Auswärtssieg gelang Schalke noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Am 23. November 2019 setzte sich S04 mit 2:1 bei Werder Bremen durch, Amine Harit und Benito Raman erzielten die Tore. Mit einem 1:2 bei Bayer Leverkusen begann zwei Wochen später die Flaute in der Fremde. Beim gleichen Gegner folgte an diesem Samstag Sieglos-Spiel Nummer 33. Zehnmal holten die Schalker immerhin einen Punkt, 23 Partien gingen verloren. Unterbrochen wurde die Serie von der vergangenen Saison, die Schalke bekanntlich in der 2. Bundesliga verbrachte - und in der Gasttabelle auf dem ersten Platz beendete.





Rot-Weiß Oberhausen hatte von August 1971 bis Juni 1973 auf einen Auswärtserfolg gewartet. Im ersten Jahr hielten die Kleeblätter dennoch die Klasse. Doch in der Folgesaison konnte das Team von Trainer Heinz Murach den Abstieg nicht mehr vermeiden. Es war bis heute die letzte Spielzeit, die RWO in der ersten Liga verbrachte. Ein Szenario, das Schalke mit aller Macht vermeiden möchte.

Die längste Durststrecke in der Fremde in der Geschichte der Bundesliga erlebte übrigens der Karlsruher SC mit 35 Spielen. Diesen Negativ-Rekord könnte Schalke schlimmstenfalls noch vor der WM-Pause im November einstellen. Bis dahin stehen noch zwei Gastauftritte auf dem Spielplan der Königsblauen (bei Hertha BSC und Werder Bremen).