Der VfL Bochum siegte 3:0 gegen Frankfurt, Schalke 04 ging mit 0:4 in Leverkusen unter. Aber es waren auch noch andere Bundesliga-Teams am Samstag im Einsatz.

Marco Rose hat mit RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga wieder einen kleinen Dämpfer kassiert. Nach zuletzt wettbewerbsübergreifend zwei Siegen kam der Pokalsieger beim FSV Mainz 05 zu einem 1:1 (0:1). Marcus Ingvartsen erzielte unmittelbar vor der Halbzeit den Mainzer Führungstreffer (45.). Christopher Nkunku (80.) glich vor 26.100 Zuschauern für die Gäste aus Leipzig aus. Beide Teams haben nun zwölf Zähler auf dem Konto.

Der VfL Wolfsburg hat seinen zweiten Sieg in Serie verpasst - aber mit Glück wenigstens einen Punkt gerettet. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac ging in einer bisweilen hitzigen Begegnung beim FC Augsburg zunächst überraschend durch Yannick Gerhardt (27.) in Führung, durfte am Ende aber mit einem 1:1 (1:0) zufrieden sein. Robert Gumny (55.) bescherte den Gastgebern nach zuvor drei Siegen das verdiente Unentschieden. Für den FCA war es das vierte Spiel in Serie ohne Niederlage.