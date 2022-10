Schalke: Ärger zwischen Kramer und Führungsspielern? Schröder dementiert

Kriselt es zwischen Schalke-Trainer Frank Kramer und Führungsspielern? S04-Sportdirektor Rouven Schröder kann "keine Schwingungen erkennen".

Ein guter Zeitpunkt ist es aus Sicht des FC Schalke 04 vermutlich nicht: Am Tag nach der Niederlage in Porto hat sich Bayer Leverkusen von Trainer Gerardo Seoane getrennt. Xabi Alonso wird schon am Wochenende auf der Bank sitzen. Ein Weltmeister für den Werksklub, bei dem Schalke am Samstagnachmittag gastiert (15.30 Uhr).

Nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Augsburg am letzten Sonntag saß bei S04 der Schock ohnehin ganz tief. Noch stehen die Königsblauen nicht auf einem Abstiegsplatz, das könnte sich aber nach den schweren Aufgaben in Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) und gegen Hoffenheim (Freitag, 14. Oktober, 20.30 Uhr/DAZN). Über diese Ausgangslage haben Schalke-Trainer Frank Kramer und Sportdirektor Rouven Schröder am Donnerstag gesprochen. Beide saßen bei der Pressekonferenz der Schalker ab 12 Uhr auf dem Podium.

Schröder sprach auch über aktuelle Zoff-Gerüchte. Demnach soll es zwischen Trainer Frank Kramer und den Führungsspielern kriseln. "Wenn ich das Gefühl hätte, dass es Baustellen gibt, gehe ich direkt darauf zu", betonte Schröder. "Ich kann keine Schwingung erkennen, dass es da Dissonanzen gibt. Wir sind alle in einem Boot, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich kann kein Gegeneinander erkennen, nur ein ganz klares Miteinander."

Derweil gab Trainer Kramer einen Ausblick auf die Personalsituation im Spiel gegen Leverkusen, die sich durch die Ausfälle von Rodrigo Zalazar (Mittelfußbruch) und Sepp van den Berg (Bänderverletzung) verschärft hat. (mit ea)