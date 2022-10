BVB ohne Quartett nach Sevilla, Kobel wieder mit dabei

Borussia Dortmund muss im Champions-League-Spiel beim FC Sevilla auf Mats Hummels verzichten. Auch Marius Wolf reiste nicht mit nach Spanien.

Am Dienstagvormittag machte sich der Tross von Borussia Dortmund am Dortmunder Flughafen auf nach Sevilla. Beim FC Sevilla bestreitet die Mannschaft von Edin Terzic am Mittwoch (21 Uhr) das dritte Gruppenspiel der diesjährigen Champions-League-Saison.

Nicht mit ins Flugzeug stieg dabei ein Dortmunder Quartett: Marco Reus, Giovanni Reyna, Marius Wolf und auch Mats Hummels werden dem BVB in Andalusien fehlen. Hummels und Wolf hatten am Wochenende bei der 2:3-Niederlage beim 1. FC Köln bereits gefehlt, eine vorzeitige Rückkehr gibt es nicht. Hummels plagt sich mit einer Erkältung herum. Wolf hatte das Köln-Spiel wegen Kreislaufproblemen verpasst. In der Innenverteidigung dürften somit wieder Niklas Süle und Nico Schlotterbeck auflaufen.





Gute Nachrichten gibt es dagegen von Torhüter Gregor Kobel. Der 24-Jährige ist mit nach Sevilla gereist. Allerdings ist es nach Informationen dieser Redaktion äußerst unwahrscheinlich, dass Kobel am Mittwoch im Tor stehen wird. Somit dürfte erneut Alexander Meyer zwischen den Pfosten stehen, er hatte Kobel bereits in den vergangenen Wochen drei Mal in der Bundesliga sowie zwei Mal in der Champions League vertreten. Kobel hatte zuletzt mit einem Muskelfaserriss zu kämpfen.