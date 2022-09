Schalke: Büskens zurück zu den Wurzeln

Am Donnerstag spielte der FC Schalke 04 beim FC Gütersloh. Zuvor fanden Eurofighter Mike Büskens und Trainer Frank Kramer noch Zeit, um ein soziales Projekt zu unterstützen.

S04-Legende Mike Büskens macht keine halben Sachen. Vor dem Spiel beim FC Gütersloh löste er zusammen mit Cheftrainer Frank Kramer und Torwart Michael Langer am Donnerstagmittag ein Versprechen ein. Denn bereits vor einigen Wochen hatte er den Kindern in der Gelsenkirchener Freizeiteinrichtung "Lalok Libre" versprochen, für sie zu kochen. Gesagt, getan: Am Donnerstag kochten die Schalker für 25 Kids. Büskens kehrte dazu zu seinen beruflichen Wurzeln zurück.

"Lalok Libre" ist ein Verein zur Förderung der Kinder - und Jugendarbeit im Stadtteil Schalke. Hier geht es um gesellschaftliche Integration benachteiligter Kinder - häufig auch mit Migrationshintergrund. "Vor einigen Wochen haben wir von @mike.macht.meter einen Spendenscheck an das Lalok Libre übergeben! Bei unserem Besuch versprach ich wiederzukommen und für die Kids zu kochen", erklärte Büskens, übrigens gelernter Koch, auf seinem Instagram-Account. "Unterstützt von unserem S04-Coach Frank Kramer, Schnapper Michi Langer und Oli Kruschinski schnippelten und kochten wir mit viel Spaß ein Mittagessen. Es gab einen Salat, Spaghetti Bolognese und Joghurt mit Obstsalat. Das Ergebnis: 25 volle Kinderbäuche und glückliche Gesichter."





Das Lalok liegt an der Grillostraße und damit mitten im Stadtteil Schalke. Es existiert als Einrichtung bereits seit 55 Jahren. Bis zu 50 Kinder werden dort täglich betreut und mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Auch die Ultras Gelsenkirchen unterstützen das Projekt und hatten zu Beginn des Jahres 30.000 Euro dorthin gespendet, nachdem ein Brand den Garten- und Außenbereich der ehrenamtlich geführten Einrichtung völlig zerstört hatte.

Zudem bekamen die Kids über die Stiftung Schalke hilft! Eintrittskarten für das kommende Heimspiel gegen den FC Augsburg. Dann können die Kinder Büskens und Co. anfeuern und mit ihrem Enthusiasmus dafür sorgen, dass die Königsblauen den so wichtigen zweiten Heimsieg gegen einen direkten Konkurrent gegen den Abstieg einfahren.