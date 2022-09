VfL Bochum testet gegen Zweitliga-Klub

Der VfL Bochum nutzt die Länderspielpause und bestreitet am Donnerstag ein Testspiel. Gegner ist Zweitligist Fortuna Düsseldorf.

Nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln steht dem VfL Bochum ein spielfreies Wochenende bevor. Aufgrund der Länderspielunterbrechung pausiert die Liga. Der Revierklub nutzt die Zeit für ein Testspiel: Am kommenden Donnerstag gastiert Zweitligist Fortuna Düsseldorf in Bochum, gespielt wird um 14 Uhr auf dem Leichtathletik-Platz am Ruhrstadion.

Ob dann schon ein neuer Trainer an der Seitenlinie steht oder die Mannschaft erneut von Interimscoach Heiko Butscher betreut wird, ist offen. Während Bochum am Sonntag den ersten Punkt der Saison holte, ist Düsseldorf mit vier Siegen, zwei Remis und drei Niederlagen gestartet und steht auf dem sechsten Tabellenplatz.

Die Partie wird aus Sicherheitsgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. RevierSport bietet ab 13.30 Uhr einen Liveticker an.