Schalke-Profi kämpferisch: "Im Rückspiel möchte ich das Derby gewinnen!"

Der FC Schalke 04 hat das 99. Revierderby verloren. Der 1:0-Sieg von Borussia Dortmund war der vierte Derby-Erfolg für die Schwarzgelben über die Königsblauen in Folge.

Der FC Schalke 04 musste sich nach seiner Rückkehr in die Fußball-Bundesliga wieder einmal Erzrivale Borussia Dortmund im Revierderby geschlagen geben. Wieder einmal, weil der 1:0-Sieg im 99. Revierderby der vierte schwarzgelbe Erfolg über Königsblau in Folge war.

Dass das Dortmunder Siegtor durch Youssoufa Moukoko erst in der 79. Spielminute fiel, war für die aufopferungsvoll kämpfenden Schalker umso bitterer.

Es war eine Erfahrung, die ich mitnehme – und im Rückspiel möchte ich das Derby gewinnen! Tom Krauß

"Wir haben fast 80 Minuten lang die Null gehalten und dann in einer Situation nicht aufgepasst. Dann verlierst du solch ein Spiel, denn die Dortmunder haben eine große Qualität. Wir wollten unbedingt etwas mitnehmen und haben auf den einen Moment gewartet, der kam leider nicht. Wir wussten, dass wir einen starken Keeper brauchen, Alex hat super gehalten", bilanzierte Tom Krauß.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der aus Leipzig stammt und die Sachsen-Derbys in seiner Heimat bestens kennt, ist im Revierderby auf den Geschmack gekommen und freut sich schon jetzt auf das Jubiläumsderby, welches 2023 dann zum 100. Mal stattfinden wird. "Gegen solche Teams müssen wir alle 90 Minuten verteidigen, in einer Situation ist uns das nicht gut gelungen, dadurch haben wir das Spiel leider verloren. Es war eine Erfahrung, die ich mitnehme – und im Rückspiel möchte ich das Derby gewinnen!"





Krauß, der von RB Leipzig an Schalke ausgeliehen ist, ist bei den Gelsenkirchenern absoluter Stammspieler und bestritt bislang alle sieben Bundesliga-Partien von Beginn an. Auf einen Torerfolg für Schalke wartet er noch. Die nächste Gelegenheit dazu hat er am 2. Oktober (Sonntag, 17.30 Uhr, RevierSport-Liveticker), wenn der FC Augsburg in der Arena zu Gast ist.