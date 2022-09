VfL Bochum: Fabian erklärt das Reis-Aus und spricht über Nachfolger-Suche

Der VfL Bochum hat Thomas Reis freigestellt. In einer Medienrunde stellt sich Sportchef Patrick Fabian den Fragen der Presse. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Fabian über den neuen Co-Trainer und die U19-Vertretung von Butscher

"Marc-Andre Kruska (Assistent von Butscher in der U19, d. Red) wird Heiko Butscher unterstützen und in einer Doppelfunktion die A-Jugend coachen. Sie haben ja gerade erstmal spielfrei. Weiter mit dabei als Co-Trainer sind Peter Greiber und Frank Heinemann."

Herr Fabian, ist der Kader Erstliga-tauglich?

"Ja. (...) Wir können darüber sprechen, ob der ein oder andere Spieler an seiner Leistungsgrenze spielt. Das gilt aber nicht nur für Neuzugänge. Die Kader-Qualität sollten wir nicht als Ausrede gelten lassen. Der Kader ist gut genug. Ich bin überzeugt: Treten wir in einer guten Struktur auf, können wir auch in der Bundesliga Punkte holen."

Fabian über die kommenden Tage

"Die Mannschaft ist jetzt in der Pflicht. Sie ist gefragt mit dem Trainerteam zusammen, den Fokus aufs Sportliche zu legen und am Wochenende gegen Köln zu bestehen. Dass es zu Widerständen kommen kann, ist uns bewusst. Da müssen wir durch. Das geht nur durch Leistung und Punkte."

Fabian über die Zeit vor der Reis-Freistellung

"Wir haben bis zum Schalke-Spiel ganz klar gesagt, dass wir alles dafür tun, den Turnaround zu schaffen. Mit diesem Spiel haben wir uns dann auseinandergesetzt, ob es in dieser Situation noch möglich ist."

Gibt es einen passenderen Bochum-Trainer als Reis, Herr Fabian?

"Ich glaube auf jeden Fall, dass es Trainer gibt, die sehr gut zum VfL Bochum passen. Mit Thomas hat das auch gepasst, das sieht man an den Erfolgen, die wir gefeiert haben. In den letzten Wochen und Monaten war es aber kompliziert - dass darf man bei allen Erfolgen nicht wegdiskutieren."

Fabian über die bis vor kurzem noch angedachte Verlängerung von Reis

"Wir haben damals kommuniziert, dass die Gespräche in den Winter vertagt werden. Aber wir dürfen die sportliche Situation nicht beiseite schieben. Wir sind ein Profiklub in der ersten Liga - und da wollen wir bleiben. Wir sind in einer prekären Lage. Trotzdem kann ich alle verstehen, die sich eine andere Lösung gewünscht hätten. Wir wären diesen Weg auch gerne weitergegangen - bis zu einem bestimmten Punkt, der ist jetzt erreicht."

Fabian spricht erneut über die Entscheidung gegen Reis

"Alle waren bemüht die Punkte zu holen. Aber, wenn du in so eine Negativspirale kommst, verlässt dich irgendwann auch der Glaube. Dann muss man sich ein Bild machen und das Ganze bewerten und eine Entscheidung treffen. Dass die nicht jedem gefällt, ist klar. Aber es geht um den Gesamtverein."

Fabian über das Anforderungsprofil eines Nachfolgers

"Natürlich haben wir ein gewisses Profil. Tendenziell soll es nicht der klassische Feuerwehrmann, aber auch nicht komplett unerfahren sein. Er muss sich bewusst sein, worauf er sich einlässt. Ich glaube, dass es attraktiv sein kann für einen Trainer, hier den Turnaround zu schaffen." (...) "Der neue Trainer soll den Glauben vermitteln können, dass wir die Klasse halten können. Er braucht eine klare Linie in seinem Spiel und eine klare Ansprache."

Fabian über die Suche nach einer Dauerlösung

"Wir setzen uns kein Zeitlimit. Wir wollen möglichst schnell - unter Berücksichtigung aller Aspekte - die richtige Entscheidung treffen."

Fabian über Interimstrainer Heiko Butscher

"Mit ihm ist ganz klar besprochen, dass er bis auf weiteres hilft und danach zurück in die U19 geht. Das haben wir einvernehmlich entschieden." Ob er auch bis zur Winterpause bleiben könnte? "Ausgeschlossen ist gar nichts."

Fabian über den Reis-Flirt mit Schalke

"Das Sportliche steht über allem. Über das Thema wurde sehr viel gesprochen. Das bedarf keines weiteren Kommentares von meiner Seite."

Herr Fabian, hatte Reis die Kabine noch hinter sich?

"Das sind interne Dinge, auf die unsere Überlegungen abgezielt haben. Das muss man alles differenziert betrachten. Wir haben abgewogen und sind zu der Überzeugung gekommen, dass wir nur in einer anderen Konstellation die Punkte holen und den Klassenerhalt erreichen."

Fabian über die Sitzung der VfL-Führung

"Wir haben uns zusammengefunden, und dann läuft so ein Tag halt an. Das ist keine Entscheidung, die man mal eben so aus einer Laune heraus trifft. Wir haben uns Zeit genommen und alle Aspekte diskutiert. Es ist nie gut, sich aus einer Emotion heraus zu äußern."

Fabian: Wer über das Reis-Aus entschieden hat

"Es ist meine Verantwortung hier zu sitzen und diese Entscheidung zu begründen. Auf meiner Antritts-PK habe ich gesagt, dass der VfL keine One-Man-Show ist. Natürlich haben wir in der Vereinsführung gemeinsam diskutiert und eine Entscheidung getroffen."

Fabian über die Gründe für das Reis-Aus

"Wir ziehen in erster Linie sportliche Gründe heran. Der Blick auf die Tabelle zeigt es: Wir sind Letzter mit null Punkten und haben vier Punkte Rückstand auf den nächsten Platz. Das haben wir uns anders gewünscht. Wir waren in vielen Spielen nah dran, aber es hat nicht gereicht. Auch das hat dann seine Gründe. Wir waren der Überzeugung, dass es in der Konstellation nicht mehr funktioniert. Aber wir glauben an den Klassenerhalt mit dem VfL Bochum."

Fabian über Fan-Reaktionen

"Es ist alles andere als eine leichte Entscheidung gewesen. Dass die Fans emotional reagieren, ist verständlich. Das müssen wir hinnehmen. Wir können in dieser Woche nur mit Sachlichkeit und Kommunikation unsere Beweggründe erklären. Dann versuchen wir, den Blick wieder aufs Sportliche zu richten - auf das Spiel gegen Köln."

VfL Bochum: Fabian spricht über Reis-Aus

