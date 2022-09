VfL Bochum: Reis muss gehen, Butscher übernimmt vorerst

Der VfL Bochum stellt Trainer Thomas Reis frei. Diese Entscheidung ist seit Montagmittag fix.

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist die Entscheidung offiziell: Der VfL Bochum hat Cheftrainer Thomas Reis freigestellt. Das teilte der Revierklub am Montag mit. Auch Co-Trainer Markus Gellhaus muss gehen.

Bei der Nachfolge setzt der VfL zunächst auf eine Interimslösung: Der bisherige U19-Trainer Heiko Butscher soll "bis auf weiteres" übernehmen, wie es von Sportchef Patrick Fabian heißt. "Zugleich arbeiten wir daran, die Nachfolge auf der Cheftrainerposition zu regeln."

Es ist das Ende von drei weitestgehend erfolgreichen Jahren, die Reis an der Castroper Straße verbrachte. Der 48-Jährige, schon als Spieler lange Zeit im Bochumer Trikot unterwegs, führte den VfL zum Aufstieg und zum Klassenerhalt. Doch der Start in die neue Saison misslang völlig: Nach sechs Spieltagen steht das Team punktlos am Tabellenende. Zudem war das Verhältnis zwischen Reis und den Verantwortlichen belastet, nachdem der Coach im Sommer offenbar zu Schalke 04 wechseln wollte und es Irritationen über die Gespräche zur Verlängerung von Reis' Vertrag, der im Sommer ausgelaufen wäre, gab.





Nach einer gründlichen und tiefgehenden Analyse, wie es in der Vereinsmitteilung heißt, seien die Verantwortlichen zu dem Schluss gekommen, dass ein Trainerwechsel notwendig sei, um den drohenden Abstieg am Saisonende abzuwenden.

"Dass uns diese Entscheidung nicht leichtfällt, dürfte allen klar sein. Thomas Reis hat eine Verbindung zu Verein und Stadt, die über die erfolgreichen vergangenen drei Jahre hinausreicht. Richtig ist auch, dass es vor der Saison Bestrebungen gab, die gemeinsame Arbeit fortzusetzen. Da die Vertragsverhandlungen immer häufiger die öffentliche Wahrnehmung beeinflussten, haben wir uns gemeinsam mit dem Trainer dazu entschieden, diese zu vertagen und es anschließend so kommuniziert. Ziel dieser Maßnahme war auch, den Fokus auf den Sport zu richten und somit Ruhe einkehren zu lassen", erklärte Fabian.

Der 34-Jährige, erst seit Anfang des Monats als Geschäftsführer Sport im Amt, erklärte weiter: "Wir müssen dringend Lösungen finden, die sportlich sehr schwierige Situation zu verbessern und zugleich Themen, die darauf negativen Einfluss haben, auszublenden." Interimscoach Butscher arbeitete bereits als Co-Trainer unter Reis und spielte während seiner aktiven Zeit für den VfL. Sein Debüt wird der 42-Jährige am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den 1. FC Köln feiern (17.30 Uhr).