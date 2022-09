VfL Bochum: Hofmann - vom Arena-Balljungen zum Schalke-Gegner

Mit dem VfL Bochum will Philipp Hofmann dem Klub weh tun, für den er in der Jugend lange spielte. Am Samstag geht es um viel im Derby zwischen Schalke und dem VfL.

84 Mal lief Philipp Hofmann für die U23, die U19 und die U17 des FC Schalke auf. Für Einsätze in der Bundesliga reichte es am Ende nicht, nun ist der Angreifer zum zweiten Mal in seiner Karriere zu Gast bei den Königsblauen - diesmal mit dem VfL Bochum.

Im letzten Jahr trat er mit dem Karlsruher SC auf Schalke an. In der Arena siegte Hofmann mit Karlsruhe 2:1, im Rückspiel trennte man sich 1:1 - beide Male stand er 90 Minuten auf dem Platz, ein Treffer wollte ihm nicht gelingen.

Ich habe eine 100-Prozent-Quote auf Schalke Philipp Hofmann

Mit einem Schmunzeln betont er: "Ich habe eine 100-Prozent-Quote auf Schalke." Die er mit dem VfL Bochum am Samstag (18:30 Uhr) gerne ausbauen will, wie er vor der Partie betont: "Schön, dass das Wiedersehen mit Schalke diesmal in der Bundesliga ist. In der Jugend war ich Balljunge in der Arena. Es war immer ein Traum, dort zu spielen. Leider hat es nie geklappt für die erste Mannschaft. Jetzt geht es für beide Vereine um sehr viel. Wir müssen und wollen dort gewinnen, damit wir uns mal belohnen. Ich hoffe, wir wiederholen das mit dem VfL, was uns auch mit dem KSC gelungen ist."

Es wären die ersten Punkte in der laufenden Serie für den VfL, bisher gab es fünf Spiele und fünf Niederlagen. Trotzdem will Hofmann nicht in Panik ausbrechen: "Es gibt viele Vereine, die noch nicht so weit weg sind, das ist positiv. Wenn man ein oder zwei Spiele gewinnt, steht man auch wieder ganz woanders."

Zumindest im Training ging es bei den Bochumern schon mal rund, Manuel Riemann griff dabei verbal am Dienstag etwas daneben. Hofmann hat zu dem Trainingsdisput eine klare Meinung: "Es ist wichtig, dass es im Training mal knallt wie am Mittwoch, damit Feuer in der Truppe ist. Das zeigt, wir leben, keiner hat Bock, erneut zu verlieren. Wenn wir immer weiter investieren, werden wir auch belohnt. Das ist im Fußball so. Ich denke nicht, dass wir 30 Partien verlieren werden." mit gp