Nach Blamage: Aus von Ex-Schalke-Trainer bei RB Leipzig besiegelt

Das war es für Domenico Tedesco bei RB Leipzig: Wie der Bundesligist mitteilte, wurde der Trainer freigestellt.

Domenico Tedesco ist nicht länger Cheftrainer von RB Leipzig. Neben dem 36-Jährigen wurden auch die Co-Trainer Andreas Hinkel und Max Urwantschky freigestellt. Das sei das Ergebnis einer tiefgreifenden Analyse, wie der Bundesligist am Mittwochmorgen mitteilte. Über die Nachfolge wollen die Leipziger zeitnah informieren. Der frühere BVB-Trainer Marco Rose wird als Favorit gehandelt.

Am Dienstag hatten die Sachsen eine blamable 1:4-Heimniederlage gegen Shachtar Donezk in der Champions League kassiert. Schon vor der Partie lastete großer Druck auf Tedesco. Mit dem qualitativ hochwertig besetzten Leipziger Kader fuhr der Italiener nur fünf Punkte in den ersten fünf Ligaspielen ein, am Wochenende gab es ein 0:4 gegen Eintracht Frankfurt. Nach der Pleite gegen Donezk stehen acht Gegentore aus den letzten zwei Spielen.

"Die Entscheidung, Domenico Tedesco freizustellen, ist uns sehr schwergefallen. Mit Domenico haben wir noch in der vergangenen Saison eine sehr erfolgreiche Rückrunde gespielt", wird Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zitiert. Tedesco, der zwischen Sommer 2017 und März 2019 Schalke 04 trainierte, hatte im vergangenen Dezember bei RB übernommen und in der Vorsaison den DFB-Pokal mit dem Verein gewonnen.





Mintzlaff weiter: "Domenico ist ein exzellenter Trainer, der sicher weiter viel Erfolg haben wird. Uns fehlte jedoch nach dem mäßigen Start in die Bundesligasaison mit fünf Punkten aus fünf Spielen vor allem nach den jüngsten Spielen bei Eintracht Frankfurt und zuhause gegen Schachtar Donezk die Überzeugung, dass in der derzeitigen Konstellation ein sofortiger Turnaround erfolgen kann."

Dafür benötige der Verein einen neuen Impuls. "Wir bedauern, dass sich unsere Wege nun trennen, und bedanken uns ausdrücklich bei Domenico Tedesco und seinem Team für die geleistete Arbeit. Für die sportliche wie private Zukunft wünschen wir Domenico nur das Beste."