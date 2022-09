Schalke: Sportchef will Gerüchte um Trainer Reis nicht kommentieren

Schalkes Sportchef Rouven Schröder will die Gerüchte über ein angebliches Interesse seines Vereins an Bochums Trainer Thomas Reis im vergangenen Sommer nicht kommentieren.

„Als Schalke 04 äußern wir uns grundsätzlich nicht über andere Vereine“, sagte Schröder am Freitag. In den vergangenen Tagen hatte es Medienberichte gegeben, dass Trainer Reis vom VfL Bochum im Sommer zum Revierrivalen habe wechseln wollen. Dieser hatte Gespräche mit Schalke am Donnerstag vehement dementiert.

Der Fußball-Bundesligist aus Gelsenkirchen hatte nach dem Aufstieg Frank Kramer als neuen Trainer verpflichtet. Auch Kramer äußerte sich am Freitag nur sehr zurückhaltend zu den Gerüchten. „Ich beschäftige mich wenig mit Dingen, die vor meiner Zeit passiert sind“, sagte der aktuelle Schalke-Coach.