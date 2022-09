Schalke: Stuttgart erwartet zielstrebige Schalker - Union „war kein 6:1-Spiel“

Der VfB Stuttgart empfängt den FC Schalke 04 am fünften Spieltag der Bundesliga. Pellegrino Matarazzo lässt noch offen, wer neben Silas Katompa Mvumpa stürmen wird.

Auf der Jagd nach dem ersten Saisonsieg reist der FC Schalke 04 am Samstag (15:30 Uhr) zum VfB Stuttgart. Die Schwaben haben ebenfalls noch keinen Sieg auf dem Konto, konnten aber drei Unentschieden aus den ersten vier Spielen einfahren. Lediglich der SC Freiburg feierte am dritten Spieltag einen knappen 1:0-Erfolg über den VfB.

Besonders der letzte Auftritt gegen den 1. FC Köln dürfte Trainer Pellegrino Matarazzo Hoffnung auf drei Punkte machen. Bereits nach 56 Minuten flog Luca Pfeiffer, der für den kranken Tiago Tomas und den wechselwilligen Sasa Kalajdzic in die Startelf rutschte, mit glatt Rot vom Platz. Doch auch in Unterzahl hielten die Stuttgarter dagegen und erkämpften sich ein 0:0.

Trainer Matarazzo muss von der Tribüne aus zuschauen

Nicht nur Pfeifer fehlt gesperrt auf Schalke. Auch Matarazzo selbst wird die Mannschaft eine halbe Stunde vor dem Spiel verlassen müssen. Er handelte sich im Spiel gegen die Kölner ebenfalls einen Platzverweis ein und wird in der Mercedes-Benz Arena auf der Tribüne sitzen.

Vor dem Spiel gegen den S04 sind nun auch die letzten großen Personalfragen auf Stuttgarter Seite geklärt. Borna Sosa wird den Verein in diesem Sommer nicht verlassen. Anders lief es bei seinem liebsten Flankenabnehmer Sasa Kalajdzic. Der 2-Meter-Stürmer wechselte für 18 Millionen Euro in die Premier League zu den Wolverhampton Wanderers.

Doch Sportdirektor Sven Mislintat zauberte noch am Deadline Day einen Ersatz aus dem Hut. Serhou Guirassy kommt per Leihe mit Kaufoption von Stade Rennes zurück in die Bundesliga. Ob der 26-Jährige bereits gegen Schalke aufläuft, ist allerdings fraglich. „Ja, er ist eine Option für den Kader. Aber mein Gefühl ist, es ist zu früh für die Startelf“, erklärte Matarazzo auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Statistisch ist das Duell fast ausgeglichen

Die zweite Stürmerposition im Stuttgarter 3-5-2-System ist daher offen. Tiago Tomas, der nach Mandelentzündung zurückkehrt, könne die Intensität laut Matarazzo wahrscheinlich noch nicht gehen. „Es ist fraglich, ob er von Anfang an gehen kann aufgrund seines Fitnesszustands. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Er merkt noch etwas“, erklärte der Coach. Lillian Egloff, der ebenfalls zurückkehrt sei dagegen ein ernsthafte Option. Auch der junge Thomas Kastanaras sei „nicht weit entfernt von seinem ersten Bundesliga-Einsatz.“

Im Mittelfeldzentrum setzte der Stuttgarter Trainer zuletzt stets auf Kapitän Wataru Endo, Naouirou Ahamada und Chris Führich, die von Josha Vagnoman und Borna Sosa auf den Flügeln unterstützt wurden. Die Dreierkette vor Florian Müller besteht, sollte es keine Überraschungen geben, auch gegen den S04 wieder aus Hiroki Ito, Waldemar Anton und Konstantinos Mavropanos.

Von den Schalkern erwartet der Coach eine große Zielstrebigkeit. Die 1:6-Klatsche gegen Union spiele in seiner Beurteilung keine Rolle. „Wenn man das Spiel gesehen hat, das ist kein 6:1-Spiel gewesen“, war der 44-Jährige sicher. „Union war eine brutal effiziente Mannschaft an dem Tag.“

Statistisch gesehen darf man sich auf ein ausgeglichenes Duell freuen. 107-mal trafen die beiden Teams bereits aufeinander. Dabei gab es 45 Siege für den VfB. 44-mal waren die Knappen erfolgreich, darunter 38 Bundesliga-Siege. Gegen kein Team gewannen die Schalker häufiger. Zuletzt sah man sich am 23. Spieltag der Schalker Abstiegssaison. Damals setzte es in Stuttgart eine 1:5-Klatsche für Königsblau.